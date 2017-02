Champions League, ottavi di finale, Porto-Juventus: probabili formazioni, diretta TV e news. -1 a Porto-Juventus. Domani, mercoledì 22 febbraio 2017, la Juventus scenderà in campo alle 20:45 contro il Porto per giocare la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Max Allegri punterà sul nuovo modulo che sta dando ottimi risultati in campionato. Difesa a 4 con Lichtsteiner-Bonucci-Rugani-Alex Sandro e panchina per Dani Alves e Benatia. La coppia di centrocampisti sarà Khedira-Pjanic, mentre sulla trequarti agiranno Mandzukic-Dybala-Cuadrado. Higuain unica punta e vertice offensivo dello scacchiere bianconero.

L’allenatore bianconero avrà a disposizione tutta la rosa, con due unici giocatori in dubbio: Chiellini e Barzagli sono rientrati ieri in gruppo dopo i reciproci guai muscolari, perciò non è il caso di rischiare un loro impiego in una partita così delicata. Non sarà facile per i bianconeri espugnare l’Estádio do Dragão di Oporto (52000 posti), contro una squadra esperta che nel 2015 batté il Bayern Monaco di Guardiola per 3-1. L’anno scorso il Porto è arrivato terzo nella Primeira Liga, qualificandosi ai playoff di Champions League.

Champions League, ottavi di finale, Porto-Juventus: probabili formazioni, diretta TV e news.

In estate ha eliminato la Roma (1-1 ad Oporto, 0-3 allo Stadio Olimpico) e adesso è secondo nel campionato portoghese ad un solo punto dalla capolista Benfica. I punti forti della rosa portoghese sono il centrocampista Ader Herrera (cercato in estate anche dalla Juventus) e gli attaccanti Brahimi e Andrè Silva. Nuno Espirito Santo schiererà uno spregiudicato 4-2-4 e dovrebbe partire titolare una vecchia conoscenza del calcio italiano, l’ex interista Alex Telles.

Il Porto evoca dolci ricordi ai tifosi bianconeri: nel 1984 la Juventus di Trapattoni conquistò a Basilea il suo secondo trofeo europeo, la Coppa delle Coppe, grazie ai gol di Vignola e Boniek. Le due squadre si sono affrontate anche nel 2001/02, nella fase a gironi della Champions League: 0-0 ad Oporto, 3-1 a Torino (reti di Del Piero, Montero e Trezeguet). Diretta TV, mercoledì 22 febbraio 2017, ore 20:45 in esclusiva su Premium Sport.