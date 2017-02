Domenica live: nuovo scontro tra Karina Cascella e Giulia De Lellis

Giulia De Lellis e Karina Cascella: continua lo scontro tra le due ragazze. A Domenica Live si è assistito all’ennesimo scontro tra Giulia De Lellis e Karina Cascella. Motivo dello scontro Diletta Leotta, la giornalista sportiva di Sky apparsa di recente al Festival di Sanremo. Nel giudicare il vestito della giovane, Karina ha ammesso di non trovare giusta la presenza della conduttrice di Sky Sport sul palco dell’Ariston. “Ma chi è Diletta Leotta? Qual è il suo senso lì? Che doti artistiche ha?” ha fatto sapere la Cascella. Un commento che non è piaciuto più di tanto a Giulia che ha subito replicato: “Ma tu chi sei per dire questo? Tu che diritto hai di stare qui?”.

Le due ragazze si sono nuovamente scontrate nello studio di ‘Domenica Live’.

L’antipatia tra le due ragazze aumenta e qualche tempo fa, la Cascella ha lanciato critiche anche a livello personale sulla coppia Andrea Damante e Giulia De Lellis definendo la loro storia troppo mediatica e ostentata. Mentre, lo scorso autunno 2016, nel corso della prima edizione del reality “Grande Fratello Vip”, l’ex opinionista di “Uomini e Donne”, ha preso le difese di Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti, nella diatriba scoppiata con l’ex corteggiatrice. Verrai mai sepolta l’ascia di guerra tra le due ragazze?