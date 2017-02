Guida tv, tutti i programmi tv su Rai, Mediaset e La7 di mercoledì 22 febbraio 2017

Guida tv completa di mercoledì 22 febbraio 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda mercoledì sera, 22 febbraio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda il film Ricatto d’amore. Su Canale 5, invece, vedremo la serie tv drammatico Il bello delle donne – Alcuni anni dopo. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida tv di mercoledì 22 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 andrà in onda il film Ricatto d’amore, un film con Sandra Bullock. Margaret Tate è una donna in carriera con nazionalità canadese che lavora a New York, ma un giorno il suo capo le comunica che il visto è in scadenza e Margaret deve rientrare in Canada. Margaret dice al suo capo che sta per sposare il collega Andrew anche se non è vero…

Su Rai 2 verrà trasmessa la serie tv La porta rossa, con Gabriella Pession e Lino Guanciale. Racconta la storia di Leonardo Cagliostro, un commissario ucciso durante una sparatoria a Trieste. Leonardo resta nei panni di un fantasma per proteggere la moglie Anna e per indagare sul suo omicidio. Su Rai 3 verrà trasmesso il programma Chi l’ha visto, l’attesa trasmissione di Federica Sciarelli che propone casi nuovi e casi irrisolti.

La guida tv di mercoledì 22 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rete 4, Canale 5, Italia 1.

Su Canale 5 vedremo la serie tv Il bello delle donne – Alcuni anni dopo. Germana e Francois iniziano a gestire Il Bello delle Donne e condividono un appartamento. Le due sono in cerca dell’uomo giusto, e organizzano delle serate da cui, però, rimangono deluse…

Su Rete 4 andrà in onda il film Monuments Men. Lo studioso d’arte Frank Stokes raduna dei curatori di musei, architetti ed esperti d’arte per poi arruolarli nell’esercito per ritrovare le opere d’arte storiche trafugate da Hitler. Stokes si reca con i suoi compagni in Inghilterra per l’addestramento base… Su Italia 1 andrà in onda, invece, il varietà Le Iene Show con Ilary Blasi e Teo Mammucari al timone del programma e con tanti nuovi servizi.

Guida tv: i programmi tv di mercoledì 22 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news su La7.

Mercoledì sera, 22 febbraio 2017, su La7 andrà in onda La Gabbia open, trasmissione condotta da Gianluigi Paragone con tanti dibattiti su temi di attualità.