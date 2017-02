Isola dei Famosi 2017 Ed. 12: Ceccherini-Degan in tregua oppure no? Cosa accade sull’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12? Quali sono i nuovi equilibri venutisi a creare tra i naufraghi. Di certo si conferma un’isola litigiosa, tra battutine e frecciate e momenti di gelosia. In particolare Massimo Ceccherini e Raz Degan ora nominati non sembrano ottimi amici, anche se nelle ultime ore tra i due vi sarebbero stati attestati di stima.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12: le ultime news ad oggi 21 febbraio 2017…

Massimo Ceccherini ieri in puntata ha parlato di Raz Degan come “unico pezzo da novanta del programma” e sembra stimare l’ex modello giramondo. Sarà davvero così? Intanto Eva Grimaldi ha ricevuto i suoi saluti tanto attesi da Imma Battaglia. La naufraga si è commossa nell’ascoltare le parole di Imma ed ha ringraziato l’isola assicurando di non mollare. “Mi piego ma non mollo, lo sapete. Sull’isola mi sento sola, mi sento ritornata bambina” ha spiegato la Grimaldi, amatissima dal pubblico, che si candida ad essere una delle grandi protagoniste dell’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12.