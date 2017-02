Lunedì 20 febbraio 2017 è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2017, in diretta su Canale 5 e con la conduzione di Alessia Marcuzzi e Vladimir Luxuria. La puntata si è aperta, come sempre, con i soliti malumori dei naufraghi ed in particolar modo quelli tra Massimo Ceccherini e Samantha De Grenet. La showgirl si è lamentata dei teatrini che mette su Massimo, come quando minaccia continuamente di abbandonare il gioco. Successivamente Alessia spiega che anche questa settimana si procederà con l’evoluzione e che tutti coloro che hanno superato la prova potranno trasferirsi sull’Isola delle terre, mentre gli altri si sposteranno sull’Isola dei metalli. La puntata prosegue con alcuni confronti tra Massimo e Giacomo a proposito della nomination e tra Raz e Moreno, che avevano discusso nella puntata precedente.

Isola dei Famosi 2017, il racconto della puntata: Massimo e Raz in nomination.

La puntata dell’Isola dei Famosi 2017 prosegue con l’esito della nomination tra Raz e Giacomo Urtis e ad abbandonare il gioco è proprio quest’ultimo. Viene mostrato poi un video con la prova evolutiva svoltasi durante la settimana; nonostante i tempi imbarazzanti di alcuni naufraghi, possono tutti passare all’Isola delle terre, in quanto la dottoressa Tibi si è rifiutata di svolgere la prova. La prova leader della settimana viene fatta in diretta e ad aggiudicarsi il titolo è Samantha De Grenet, che diventa immune dalle nomination. Nathaly Caldonazzo è ora ospite in studio e ripercorre insieme ad Alessia la sua esperienza all’Isola dei Famosi 2017. Iniziano quindi le nomination, interrotte solamente dalla prova ricompensa, che i naufraghi svolgono al meglio delle loro possibilità. I due che risultano più votati sono Raz e Massimo Ceccherini, che vanno quindi in nomination.