Nomination Isola dei Famosi 2017. Questa settimana i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2017 sono tutti evoluti e per questa ragione potranno votare tutti in maniera segreta, a differenza delle scorse settimane. Il primo chiamato alle nomination è Moreno, che vota Massimo Ceccherini. Il secondo naufrago ad essere chiamato è Malena ed anche lei vota Massimo, dicendo di andare per esclusione. La terza naufraga a votare è Samantha De Grenet, che leader, è quindi immune dalle nomination; anche lei vota Massimo. E’ ora il momento di Eva Grimaldi, che riceva un video che la fa emozionare moltissimo. L’attrice vota Raz Degan.

Isola dei Famosi 2017: nominati Massimo Ceccherini e Raz Degan.

Il prossimo naufrago ad esser sottoposto alle nomination è Raz Degan, che decide di votare Giulia. Nancy è la naufraga chiamata ora a votare e decide di nominare Raz. Simone Susinna è chiamato alla postazione nomination e gli viene fatta trovare simpaticamente la piramide della prova evolutiva, in quanto ci aveva impiegato più di 18 minuti per risolvere l’indovinello. Anche Simone vota Raz, nonostante i due siano molto legati. Massimo Ceccherini nomina Giulia. E’ ora il momento di Giulia che decide di nominare Raz, così come Giulio Base.