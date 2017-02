Pensioni, incontro governo sindacati oggi 21 febbraio 2017: gli ultimi aggiornamenti

Pensioni, incontro governo sindacati, oggi 21 febbraio 2017. Grande attesa per l’incontro di oggi tra governo e sindacati. Come sottolinea Adnkronos, tra i vari argomenti in discussione primeggiano la pensione minima garantita, previdenza complementare e Ape sociale. Questi solo alcuni dei temi attorno ai quali verterà l’incontro tra Governo e sindacati, organizzato per discutere le novità sul fronte pensionistico introdotte dalla Legge di Bilancio 2017. Il segretario generale dello Spi Cgil Ivan Pedretti ha così annunciato in un post su Facebook:”Il governo ci ha convocati oggi alle 16 al Ministero del Lavoro. Riparte il tavolo sulle pensioni. Vi farò sapere come è andata non appena è finito l’incontro”. Oggi alle 16 al Ministero del Lavoro riparte il tavolo di confronto sulle pensioni. Dopo l’intesa sottoscritta lo scorso 28 settembre c’è ancora tanto lavoro da fare e tanti sono i problemi da risolvere. Il nostro impegno sarà massimo. Vi terremo aggiornati”, sottolinea Pedretti.

Riforma pensioni, il punto sulla fase attuativa delle misure previste nella legge di stabilità.

Oggi Governo e sindacati faranno anche il punto sullo stato della fase attuativa delle misure contenute nell’ultima legge di bilancio: dall’attuazione dell’Ape fino al rafforzamento delle quattordicesime. Tre i Dpcm da mettere appunto entro il 1° marzo: decollo dell’Anticipo pensionistico; Ape sociale per lavoratori impegnati in attività usuranti o disoccupati; accesso agevolato alla pensione per i lavoratori precoci. A questi provvedimenti si dovranno aggiungere un decreto ministeriale del ministero del Lavoro di concerto con quello dell’Economia sui nuovi criteri di accesso alla pensione anticipata per gli “usuranti” e un ulteriore decreto del Mef.

Fase due della riforma delle pensioni, le richieste dei sindacati.

Le richieste di Cgil, Cisl e Uil, come sottolinea Il Sole 24 Ore si snoderanno in particolare su tre versanti: defiscalizzazione e rafforzamento della previdenza integrativa; nuove regole di riforma del sistema contributivo per rafforzarne l’equità e la flessibilità (con l’adeguamento alla speranza di vita che tenga conto della diversità di lavori/lavoratori); l’adeguatezza delle pensioni dei giovani lavoratori con redditi bassi e discontinui. La “fase 2” resterà incentrata sulla riforma della previdenza complementare partendo da una riduzione dell’aliquota fiscale (scendendo almeno a quota 14-15%)e adottando alcune misure per rendere più appetibile l’accesso alle forme integrative.

Ape social e platea dei beneficiari, precoci, Rita in discussione nel nuovo incontro tra governo e sindacati.

Tra i principali argomenti di discussione ci sarebbe l’Ape agevolata o social, l’anticipo pensionistico previsto a totale carico dello Stato per alcune categorie di lavoratori in stato di bisogno. Durante l’incontro dovrebbero infatti essere definite la platea e l’ammontare del reddito delle persone coinvolte dal provvedimento. Altro tema oggetto di dibattito dovrebbe essere la rendita integrativa temporanea anticipata (Rita), e la pensione anticipata per i cosiddetti lavoratori precoci, ovvero chi ha iniziato a lavorare molto giovane, cioè tutti quelli con 12 mesi di contributi legati al lavoro effettivo anche non continuativo prima del compimento del 19esimo anno di età, e per chi ha svolto lavori usuranti per almeno 7 anni negli ultimi 10 o per un numero di anni paro alla metà dell’intera vita lavorativa.

