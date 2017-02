Riforma delle pensioni. E’ previsto per oggi alle 16 l’incontro tra il Governo ed i sindacati sul tema delle pensioni. Il Ministro del lavoro, Giuliano Poletti, ha convocato i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Susanna Camusso, Anna Maria Furlan e Carmelo Barbagallo per fare il punto della situazione sugli interventi già avviati sulle pensioni. Inoltre si inizieranno ad approfondire alcuni dei temi rimasti ancora in sospeso in ambito previdenziale.

Poletti nel corso di un’intervista al Corriere della Sera dichiarò che la convocazione dei sindacati avrebbe segnato l’inizio della seconda fase della riforma delle pensioni, avviata con le misure incluse nella Legge di Bilancio 2017. In particolare, ha rivelato il Ministro, si inizierà “ad affrontare i temi delle pensioni dei giovani lavoratori, in particolare quelli con carriere discontinue”.

Seconda fase della riforma delle pensioni. Cosa accadrà dopo l’incontro Governo-sindacati?

In questa seconda fase della riforma delle pensioni, i sindacati mirano a degli obiettivi ben precisi. Il segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli ha affermato che si tratta di definire da subito, con i decreti, “qual è la platea specifica a cui si offre di andare in pensione anticipatamente, per dare una risposta ai cosiddetti lavoratori precoci”. Inoltre, va rivolta un’attenzione particolare ai lavoratori edili che “rischiano di rimanere fuori se non si risolve la questione della continuità del rapporto di lavoro per almeno sei anni”.

Nel lungo periodo Ghiselli prospetta l’idea di una sorta di pensione di garanzia, da estendere, oltre ai giovani, anche ad altri contesti, come tutte quelle persone, non più giovanissime, che entrano nel mercato del lavoro con lavori discontinui e paghe basse.

Per Carmelo Barbagallo, segretario generale della Uil, la seconda fase del confronto sulla previdenza deve avere come focus il futuro dei giovani: “Se non si stabiliscono nuove forme previdenziali, a causa del lavoro discontinuo, per loro c’è il rischio di avere problemi anche quando andranno in pensione”, ha affermato.