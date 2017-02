Pensioni, l’approfondimento di Itinerari Previdenziali. Gli ultimi dati aggiornati sulle pensioni sono stati forniti dal quarto rapporto sul “Bilancio del sistema previdenziale italiano”, curato dal centro studi di Itinerari Previdenziali, che è stato presentato mercoledì scorso alla Camera dei deputati. I calcoli sulle pensioni sono stati realizzati su dati del 2015. Nel dossier è emerso che sulla base degli ultimi dati disponibili, statisticamente le donne rappresentano il 52,8% dei pensionati. Suddividendo l’importo complessivo delle prestazioni pensionistiche per il numero delle donne e degli uomini si ottiene che, relativamente all’anno 2015, le donne percepiscono assegni di importo medio annuo pari a 14.543 euro contro i 20.431 euro degli uomini.

Nel rapporto sulle pensioni del 2015 curato da Itinerari previdenziali, si osserva che le pensionate rappresentano il 58,7% dei titolari di due pensioni, il 69,9% dei percettori di tre pensioni e il 73,2% dei titolari di quattro o più trattamenti. I titolari di pensioni ai superstiti nel 2015 sono 4.770.640, di cui i due terzi beneficiano anche di altri trattamenti pensionistici; tra questi, la presenza delle donne supera l’80%.

Inoltre, le regioni con la percentuale di pensioni di anzianità erogate sul totale più elevata sono quelle del Nord Italia: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto che occupano i primi posti della classifica. Gli ultimi posti sono invece per le regioni del Centro Sud e quelle a statuto speciale, ad eccezione della Sicilia che si trova a metà classifica. Più o meno le stesse considerazioni valgono per le pensioni di vecchiaia con le regioni del Centro Nord come la Lombardia, l’Emilia Romagna, il Lazio, il Piemonte, il Veneto e la Toscana che erogano il maggior numero rispetto al totale delle pensioni di vecchiaia erogate in tutta Italia (tra il 17,3% e il 7,15%). Le regioni del Sud Italia, invece, erogano il più alto numero di pensioni di invalidità rispetto al totale. La Campania, il Lazio, la Sicilia e la Puglia occupano i primi posti della classifica, con un rapporto tra il 10,78% e il 9,19%.

Sempre in tema di pensioni, nella relazione viene redatta una sorta di classifica dei trattamenti in base agli importi percepiti. Le pensioni più alte vengono percepite dai notai, seguiti dai docenti universitari e dai giornalisti. Le pensioni mediamente più basse, invece, sono quelle degli agricoli, dei farmacisti e dei veterinari.

Pensioni ed Inps. Il sistema è sostenibile?

Quello delle pensioni è un argomento strettamente correlato all’Ente previdenziale ed alla sostenibilità dei suoi conti. I dati forniti dalla Corte dei Conti sulla gestione finanziaria dell’Inps per l’esercizio 2015, con un passivo di 1,73 miliardi di euro, sono stati motivo di riflessione. Il timore è che nel lungo periodo venga intaccata la sostenibilità dei sistema previdenziale.

Il presidente di Itinerari previdenziali, Alberto Brambilla, nel corso della presentazione del quarto rapporto sul bilancio del sistema previdenziale italiano, ha precisato che le pensioni non sono a rischio. Per Brambilla, come riportato da “Il Mattino”, il problema non sono le pensioni in senso stretto, ma il welfare. “Quello che va messa sotto controllo è la parte assistenziale”, ha affermato. “Le pensioni ci costano 172 miliardi di euro all’anno, ma sono interamente coperte dalla contribuzione. Sulle spalle della fiscalità c’è la parte legata alle prestazioni assistenziali”.

“Per pensioni di invalidità, assegni e maggiorazioni sociali o quattordicesime, che vengono erogati al 51% degli italiani, impegniamo 103 miliardi. Se aggiungiamo la spesa sanitaria arriviamo a 225 miliardi totali. Ma come li finanziamo, se le tasse, il gettito Irpef, non superano i 160 miliardi? È questo il motivo principale per il quale lo Stato s’indebita. Ed è questa la madre di tutti i nostri problemi”, ha puntualizzato.

Brambilla ha poi spiegato le ragioni che sono alla base del disavanzo dell’Inps :”L’’istituto eroga prestazioni pensionistiche e assistenziali, come prevede la legge. Ma molte volte le erogazioni vengono fatte prima che lo Stato ripiani: quindi l’Inps è costretto a farsi anticipare i soldi dalla Tesoreria dello Stato. Da qui nascono i disavanzi”.

Pensioni anticipate, Ape.

Le perplessità maggiori sulla sostenibilità del sistema previdenziale nascono in relazione alle misure di riforma. Con la Legge di Bilancio 2017 sono stati introdotti alcuni provvedimenti sulle pensioni. In particolare si è data la possibilità di accedere in maniera anticipata alla pensione mediante l’Ape. Per Brambilla, tale misura per le pensioni anticipate non procurerà danni alla sostenibilità dei conti.”L’Ape lo è come lo sono il part time o la Rita. Intanto perché non sono obbligatori e danno un’opzione in più al lavoratore oltre l’uscita dal lavoro per limiti di età. Ma soprattutto soltanto il cosiddetto prestito pensionistico sociale sarà finanziato dallo Stato”, ha chiarito il presidente di Itinerari Previdenziali.

Pensioni e welfare, quali prospettive?

Le pensioni ed il welfare sono state oggetto dell’intervento di Marco Bentivogli segretario generale Fim-Cisl al Future Forum di Udine. Il sindacalista ha osservato:”Abbiamo 800 miliardi di spesa pubblica. Ma abbiamo pensionati sotto i 65 anni che ci costano 85 miliardi. Ma veramente sono in pensione o continuano a lavorare in altre forme? Ne spendiamo poi 70 nel sistema di formazione. Siamo dunque un Paese per vecchi e in buona salute”.

Per Bentivogli:”Lo squilibrio non è più nord-sud, è tra i giovani e tutti gli altri. Bisognerebbe fare politiche più serie. Il primo scivolone di Renzi fu mettere il Tfr in busta paga, un errore per i nostri giovani”. “Appena si sono tarati meglio e stretti i criteri per l’Isee sono ‘spariti’ un sacco di poveri. I poveri ci sono, ma nel grande numero dobbiamo essere consapevoli che ci sono anche tanti evasori”, ha aggiunto.

Pensioni, cumulo gratuito.

Per quanto riguarda le pensioni ed i contributi frutto di carriere discontinue, il sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali, Massimo Cassano, ha reso noto l’impegno del Governo per l’attivazione della misura del cumulo gratuito, nel corso di un incontro che si è svolto presso il Ministero del Lavoro con i rappresentanti dell’Adepp.

“Viene così definitivamente archiviato il requisito che aveva fortemente limitato l’utilizzabilità di questo istituto: il cumulo sino al 2016 previsto dall’originaria versione della legge 228/2012 risultava infatti attivabile solo per conseguire la pensione di vecchiaia, inabilità o per i superstiti, a patto che il richiedente non avesse perfezionato, per la pensione di vecchiaia, 20 anni di contribuzione presso nessuna delle gestioni pensionistiche da cumulare ed inoltre non comprendeva le casse dei liberi professionisti”, ha precisato Cassano.

“Nella nuova veste il cumulo costituirà dunque una notevole opportunità per tutti quei lavoratori che, avendo interrotto un rapporto di lavoro dipendente intraprendano una nuova carriera da liberi professionisti. E prenderà sostanzialmente il posto della totalizzazione nazionale che ha lo svantaggio di determinare il passaggio alle regole di calcolo contributive, più penalizzanti per i lavoratori”, ha aggiunto.