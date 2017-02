Stefano Bettarini e Dayane Mello, ultime news ad oggi 21 febbraio 2017. Dopo le foto pubblicate dal settimanale ‘Chi’ di Stefano Bettarini e Dayane Mello, la storia d’amore tra l’ex calciatore e la ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2017 sta alimentando il gossip delle ultime settimane. Al magazine ‘Oggi‘ la Mello ha rivelato tutto il suo interesse per Stefano Bettarini, e ha raccontato come lei sia una donna che ama prendere l’iniziativa. “La prima volta che ho visto Stefano ho pensato: ‘Wow! Il fisico c’è’. Mi piace prendere l’iniziativa. Ma ai tempi di Balotelli ero una bambina, adesso ho 27 anni: voglio altre cose. Stefano mi ha detto che non è la quantità ma la qualità del tempo passato insieme che conta. C’è chimica, e poi è un aventurero e ha dei figli come me”, ha detto.

Dayane Mello aspetta Stefano Bettarini al ritorno dall’Isola dei Famosi 2017.

Dayane negli ultimi giorni è apparsa radiosa e bellissima, sia nell’ospitata a Verissimo, sia nella puntata di ieri dell’Isola dei famosi. La bella Dayane attende con impazienza il ritorno di Stefano Bettarini dall’Isola dei Famosi, e non le importa di quanto successo durante la prima edizione del ‘Grande Fratello Vip‘ lo scorso autunno, quando Stefano finì nella bufera per aver pronunciato frasi poco carine e molto maschiliste nei confronti della Ventura e di altre donne con cui era stato.”Betta ha molta esperienza. Quello che ha fatto nel passato non mi importa: conta quel che sarà da qui in avanti. Tornerà tra un mese, io lo aspetto”.