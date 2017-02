Tagli capelli medi 2017, le ultime tendenze moda. La primavera è oramai alle porte e con lei stanno arrivando tantissime tendenze riguardo i nuovi tagli di capelli. La media lunghezza si conferma molto molto apprezzata, declinata in liscio, come in un long bob, o in mosso. I tagli capelli medi mossi sono di super tendenza tra i tagli capelli 2017, in particolar modo se molto scalati e con frangia. Uno dei tagli di capelli più belli della primavera estate 2017 è l’ob swag, sfoggiato da Chloe Moretz. Questo particolare taglio di capelli è molto pieno nella parte superiore e molto sfilato in quella inferiore, richiamando un trend molto popolare negli anni ’70.

Tagli capelli 2017: il taglio di capelli medio e mosso che ha conquistato le star.

Il taglio medio e mosso super popolare in questo momento sfiora appena le spalle ed è perfetto per tutte le ragazze dai capelli mossi naturalmente, in quanto basta un prodotto adeguato ed un diffusore per ottenere l’effetto desiderato. Nel caso in cui si abbiano i capelli lisci, ma vogliamo optare comunque per un taglio medio e mosso, è opportuno utilizzare un ferro, senza però creare dei veri e proprio boccoli. Selena Gomez ed Emily Ratajkowski ne hanno fatto il loro cavallo di battaglia, ma è possibile anche sfoggiarlo con una bella frangia para o magari molto sfilata.