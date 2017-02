Tagli capelli 2017, nuovo look frizzante e sbarazzino per Elisa Toffoli

Elisa Toffoli: ecco il suo nuovo look. La cantante Elisa Toffoli è recentemente apparsa sfoggiando un nuovo look. A quanto pare la cantante di Trieste ha voluto festeggiare i suoi venti anni di carriera con un look decisamente rinnovato e pubblicando alcuni scatti su instagram. Non è la prima volta che la cantante decide di sorprendere i suoi fan cambiando improvvisamente pettinatura. Qualche mese fa sfoggiava infatti un eccentrico caschetto azzurro, però l’immagine che abbiamo di lei è con i capelli castani, portati abbastanza lunghi. Ora è giunto il tempo di cambiare.

Un nuovo taglio di capelli per la cantate Elisa: in questo modo festeggia i sui venti anni di carriera.

Il nuovo taglio consiste in un caschetto molto sbarazzino, corto, che le arriva ben più sopra le spalle. Il colore non è proprio omogeneo, con una base più scura con riflessi rossi nelle lunghezze e nelle punte. La cantate si è esibita ieri a Glasgow, domenica sarà a Manchester e martedì a Dublino. La sua tounèe si concluderà il 23 febbraio. Giovedì a Londra, all’O2 Shepherds Bush Empire, la tappa che chiuderà la sua tourèe.

La cantante prenderà parte al serale di Amici di Maria De Filippi, di cui conserva un bel ricordo e infatti dichiara: “ Mi ha tolto il tempo di pensare, li sei costretto all’immediatezza. Credo sia stato un bene perché è una cosa nuova che ho imparato nella vita. È stato arricchente dal punto di vista umano, mi ha fatto capire cos’è una dinamica di gruppo”, ma c’è ancora qualche dubbio sulle sue vesti di coach. Insieme a lei ci dovrebbe essere Alessandra Amoroso.