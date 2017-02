Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni del trono classico: la scelta di Sonia. La puntata di oggi del programma di Uomini e Donne sarà dedicata nuovamente al trono classico e si assisterà alla scelta a sorpresa di Sonia Lorenizini. La puntata di ieri si è conclusa con una brutta lite tra la tronista e il corteggiatore Emanuele Mauti, che infastidito dalle voci sul presunto complotto con l’altro corteggiatore Federico, abbandona lo studio, seguito per le strada dalla tronista che tentava di avere un confronto con lui. Sonia farà poi ritorno in studio e svelerà di non riuscire a continuare se Emanuele ha deciso di abbandonare, lui però gli arriva alle spalle e tra i due si assiste ad un bacio. La cascata di petali rossi farà capire che è lui la sua scelta.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Sonia Lorenzini si difende sui social.

In attesa della messa in onda della puntata della scelta, Sonia Lorenzini, su Instagram, ha difeso a spada tratta, l’ormai neo fidanzato Emanuele Mauti, dagli attacchi del popolo del web. L’ex tronista di Uomini e Donne è convinta di aver maturato la decisione migliore seppur maturata in poche settimane: Sonia, di certo, non le manda a dire a tutti quelli che, dietro ad uno schermo, mettono in dubbio l’autenticità del proprio amore per il pallanuotista. Rigetta fermamente che Emanuele sia uno ‘scarto’ o il male minore per portare a termine, con successo, il proprio trono, ecco quanto scrive sui social: “Accetto tutto: offese, insulti, critiche e quant’altro senza aver visto la messa in onda. Su una cosa però non sto in silenzio. EMANUELE TUTTO È TRANNE CHE UN SEMPLICE SCARTINO! È UN GRANDE UOMO… IL MIO!” Sarà stato un colpo di fulmine? il tempo darà torto o ragione sulla veridicità di questa nuova coppia.