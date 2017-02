Uomini e Donne ultime news: le scuse di Sonia ai corteggiatori e il video della scelta. Andrà in onda oggi una nuova puntata di Uomini e Donne. In studio vedremo sicuramente la famosa cascata di petali perché Sonia Lorenzini ha posto la parola fine sul trono e fatto la sua scelta ad Uomini e Donne, che come tutti sanno è Emanuele. Sonia chiede scusa ai corteggiatori ma molti sono i commenti in favore della tronista e della sua scelta. Oggi dovrebbe dunque andare in onda il video con la scelta della Lorenzini.

Uomini e Donne: i fan commentano la scelta di Sonia.

Le scuse di Sonia non servono al pubblico che resta comunque dalla parte sua: “Ma delusione di cosa?! Ha semplicemente scelto un ragazzo che le piace, che abbia omesso dei dettagli insignificanti non pregiudica ciò che possa provare per una persona!” scrivono sulla pagina Facebook del programma. “Sonia non è riuscita a dimostrare a tutti di essere realmente interessata ad Emanuele per colpa di Mario che con la sua cattiveria ha spostato l’attenzione verso Federico e ha fatto di tutto per rovinare il Trono di Sonia,Sonia prova un vero interesse verso Emanuele” scrive qualche altro che dà a Mario Serpa la colpa di aver “rovinato” il trono di Sonia.