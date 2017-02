Amnistia e indulto 2017, Carceri: Rita Bernardini e la LIDU uniti per la tutela dei diritti umani!

Amnistia e indulto, carceri: le ultime iniziative. Continua lo sciopero della fame di Rita Bernardini dei Radicali, che con tenacia e determinazione è arrivata al sedicesimo giorno, come commenta lei stessa in un post su Facebook: “E sono 16. Il mo intervento di ieri (all’evento (organizzato dalla Camera penale di Napoli) di presentazione del docufilm di Ambrogio Crespi “Spes contra spem. Liberi dentro.” Ieri è stato per me il 15° giorno di sciopero della fame affinché il Parlamento approvi il ddl delega di riforma dell’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena che deve riguardare TUTTI i detenuti, nessuno escluso. Grazie davvero a Maria Brucale e ad Ambrogio per il loro sostegno concreto. Tutta la mia riconoscenza alla Camera penale di Napoli”. Rita Bernardini, coordinatrice della presidenza del Partito Radicale, ha ripreso lo sciopero della fame per l’Amnistia, l’indulto, la riforma della giustizia, la rimozione di tutto ciò che rende illegale l’esecuzione penale, ivi compresi l’ergastolo ostativo e il 41- bis. La finalità principale dello sciopero è quello di chiedere ancora una volta che la discussione e l’approvazione della riforma dell’ordinamento penitenziario sia estrapolata dal ddl penale

Carceri e diritti umani: l’iniziativa della Lega Italiana per i Diritti dell’Uomo.

La Bernardini è stata anche in visita in questi giorni al carcere di Benevento, ed ha partecipato all’iniziativa realizzata della Lega Italiana per i Diritti dell’Uomo sul tema della condizione carceraria e della tutela dei diritti dei detenuti. Pochi giorni dopo l’inizio dello sciopero della fame da parte dell’esponente del partito Radicale, la LIDU di Benevento aveva diffuso un messaggio di sostegno per la causa della Bernardini. Ne riportiamo uno stralcio: ” L’esigenza di supportare i detenuti, una volta riacquisita la libertà, nel loro tentativo di reinserimento nella società, l’urgenza di affrontare sia il problema sanitario all’interno delle carceri che quello del difficoltoso meccanismo di accesso alle pene alternative, rendono il tuo impegno e la tua forma di lotta non violenta estremamente utili e significative in questo momento storico. La LIDU di Benevento ti offre il proprio sostegno e la propria solidarietà, apprezzando il tuo impegno in difesa dei diritti umani: ti aspettiamo a Benevento, fra pochi giorni, per discutere, pubblicamente, di problemi e soluzioni per il sistema penitenzio italiano”.

Il dibattito in questione è stato propiziato dalla presentazione del libro “Non solo carcere”, a cura dell’architetto Domenico Alessandro De Rossi. In apertura dei lavori i saluti dei rappresentanti degli Ordini professionali Franco Cardone (ingegneri), Michele Orsillo (architetti) e Francesco Del Grosso (avvocati) che, unitamente alla Provincia di Benevento, hanno patrocinato il convegno. A seguire le relazioni di Giuseppe Iadarola, architetto e responsabile del “progetto carceri” della LIDU, e Maria Luisa Palma, Direttrice della Casa Circondariale di Benevento.

Rita Bernardini in visita al carcere di Benevento per verificare le condizioni carcerarie della struttura.

Molto interessanti gli interventi dell’autore del libro e di Rita Bernardini, da sempre impegnata in prima linea nella difesa dei diritti umani dei detenuti. Una delegazione della LIDU ha accompagnato Rita Bernardini nella visita presso il penitenziario di Benevento: sono state verificate le condizioni della vita carceraria all’interno della struttura, che non presentano particolari criticità, e sono state raccolte varie istanze su problematiche attinenti il fine pena ed il reinserimento sociale dei detenuti.