Amnistia E Indulto, Carceri E Detenuti: Tutte Le Ultime News a mercoledì 22 Febbraio 2017…

Amnistia e Indulto, Carceri e detenuti: le ultime news ad oggi 22 febbraio 2017. Il dibattito politico sulle carceri e sulla Riforma del sistema penale è sempre vivo, nonostante la Riforma non sia ancora approdata in Senato per una sua vera discussione. Scopriamo le ultime news su carceri e detenuti ad oggi.

Si fanno i “conti” come ogni anno sulla capienza degli istituti penitenziari e sui numeri delle carceri. Secondo quanto riportato da bizjournal.it, in Liguria sono “1.410 i detenuti presenti nelle sei carceri della regione, a fronte di una capienza regolamentare di poco più di 1.100 persone”. Questo quanto emerso dai dati del ministero della Giustizia diffusi dal 29esimo Rapporto Italia curato da Eurispes. “La Liguria è quarta in Italia per incidenza di detenuti stranieri sul totale: 51,8% contro il 48,2% di italiani (in termini assoluti, 731 contro 679)”.

A Napoli, dove la situazione si conferma difficilissima, un detenuto 38enne si è ucciso in cella a Poggioreale durante l’ora d’aria dei compagni.Il sindacato Osapp, attraverso il segretario regionale Vincenzo Palmieri, ha dato la notizia al Mattino. “Il continuo aumento dei suicidi in carcere devono indurre gli organi di governo e l’Amministrazione Centrale a porre la massima attenzione sul sistema penitenziario, sul lavoro della Polizia Penitenziaria e di altre figure professionali, non più rinviabile”. “I suicidi in Campania e in altre regioni della penisola negli ultimi anni sono notevolmente aumentati e l’ennesimo episodio registratosi è la testimonianza che assieme a tutti gli altri eventi critici, come evasioni, aggressioni e autolesionismo, impongono un non più differibile intervento di tutela e sicurezza per gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria, quale unico Corpo di Polizia con incarichi oltre che di Polizia e sicurezza anche trattamentali e rieducativi come sanciti dalla Costituzione”.

