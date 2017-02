Anticipazioni Tempesta d’Amore, le trame della settimana del 26, 27, 28 febbraio 1, 2, 3 e 4 marzo 2017: un’altra gita sfortunata per Tina e Oskar!

Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame della settimana del 26, 27, 28 febbraio 1, 2, 3 e 4 marzo 2017 – «Clara: stroncata sul nascere!» – Eccoci alle nuove anticipazioni relative alla settimana a venire, la prima del mese di marzo, della soap tedesca Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore. Finora abbiamo visto come Adrian abbia stroncato sul nascere il tentativo della giovane Morgenstern di rivelargli i propri sentimenti nei suoi riguardi. Lechner infatti la raggela con una proposta choc: fargli da testimone nelle sue nozze con Desirée! Stravolta come potete ben immaginare, la nostra povera Clara si butta – come suol dirsi – nelle campane – fingendo di avere un impegno di lavoro cui non può sottrarsi, pur di evitare quella che per lei sarebbe una vera tortura!

«Gelosia, gelosia…» Anticipazioni Tempesta d’Amore le trame della settimana del 26, 27, 28 febbraio 1, 2, 3 e 4 marzo 2017

Adrian, che continua ostinatamente a non mangiare la foglia, cerca in tutti i modi di venire incontro alle esigenze di Clara, ma le anticipazioni di Tempesta d’Amore mostrano che la Morgenstern inventa una scusa dopo l’altra pur di non essere presente al matrimonio. Nel frattempo Tina ha tante di quelle ordinazioni che si vede costretta a lavorare anche di notte. Oskar si mostra inizialmente molto comprensivo nei suoi confronti, ma dà in escandescenze quando scopre che la donna, in realtà, trascorre le serate in compagnia del suo socio, David! Il fratello di Pia, allora, propone alla fidanzata di fare una gita insieme per distrarsi un po’…

«Il ciclone Fabien si abbatte anche su Oskar». Anticipazioni Tempesta d’Amore le trame della settimana del 26, 27, 28 febbraio 1, 2, 3 e 4 marzo 2017

Tuttavia le anticipazioni di Tempesta d’Amore mostrano che accade un imprevisto, che fa saltare tutti i loro piani. Decisamente Oskar e Tina non hanno fortuna con le gite! Fabien, infatti, ruba la moto del giovane birraio e rischia pure di incorrere in un pauroso incidente! Intanto, dopo essere stato rimosso dall’incarico di sindaco, André trova conforto e sostegno in Melli. Quando, infine, Desirée scopre di essere rimasta incinta perché Beatrice ha sostituito le sue pillole contraccettive, esplode la sua collera contro la madre, alla quale intima di non presentarsi al suo matrimonio!