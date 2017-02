Anticipazioni Un posto al sole, le trame della settimana del 27, 28 febbraio 1, 2 e 3 marzo 2017: Un gesto estremo di Alberto…

Anticipazioni Un posto al sole, le trame della settimana del 27, 28 febbraio 1, 2 e 3 marzo 2017 – «Un pugno in faccia all’avvocato Enriquez!» – Scopriamo insieme le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate della soap della prossima settimana. La saga di Palazzo Palladini ci tiene compagnia, sempre su Rai Tre – da lunedì 27 febbraio a venerdì 3 marzo 2017 – alle 20:40. Le appassionanti vicende rivelateci dalle trame di UPAS riportano che Alberto Palladini cade nella trappola escogitata dai Poggi per incastrarlo. Infatti dà un pugno in faccia all’avvocato Enriquez.

«Il silenzio di Vittorio» Anticipazioni Un posto al sole, le trame della settimana del 27, 28 febbraio 1, 2 e 3 marzo 2017

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano infatti che ora Alberto è sul punto di perdere la libertà condizionata e di finire in nuovamente carcere. Sconvolto dalla prospettiva di perdere di nuovo la libertà, Palladini prende una decisione dettata dalla disperazione. Di che cosa si tratta? Pensa forse di farla finita? Le anticipazioni di UPAS sono vaghe al riguardo. Quel che è certo è che – prima che l’uomo possa arrivare al punto di non ritorno – viene fermato da Raffaele. Scoperto, insultato e minacciato da Luca Grimaldi – poliziotto dai modi spicci e poco ortodossi – Vittorio Del Bue vorrebbe parlarne con Michele, però alla fine cambia idea e decide di tenere tutto per sé: ma per quanto tempo reggerà questo silenzio?