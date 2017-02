Ballando con le Stelle 2017, le ultime anticipazioni e novità: prima puntata sabato 25 Febbraio 2017

Ballando con le Stelle 2017, le ultime anticipazioni: i concorrenti in gara e la giuria. E ha inizio il countdown per l’inizio dell’atteso programma che mette in pista talenti di ballo e non impegnati in diversi stili e dalle coreografie tutt’altro che facili. Riparte la nuova edizione di Ballando con le Stelle 2017. Il cast sarà molto variegato, con tanti vip. Confermata la giuria dello scorso anno, capitanata da Selvaggia Lucarelli e Carolin Smith, le quali avranno il compito di dare i giudizi maggiormente severi sui ballerini vip che si metteranno in gioco quest’anno. Al timone i più solari e raggianti conduttori: la padrona di casa Milly Carlucci e il suo fido scudiero Paolo Belli. La prima puntata di apertura per questa nuova edizione è prevista per sabato 25 Febbraio 2017. Tantissimi sono i vip che hanno deciso di mettersi in gioco e un altro giudice speciale viene aggiunto: si tratta della criminologa Roberta Bruzzone.

Ballando con le Stella, le ultime anticipazioni: anticipazioni prima puntata Sabato 25 Febbraio.

Stando ad alcune voci pare che la Carlucci in un primo momento abbia chiesto, alla criminologa Roberta Bruzzone , di partecipare alla gara ma lei ha deciso di ricoprire un ruolo a lei più consono. In giuria sarà li a giudicare il profilo psicologico dei vip in modo simpatico ma allo stesso tempo conoscere meglio i diversi concorrenti in gara. La messa in onda sarà prevista in prima serata su Rai uno in diretta dal Foro Italico. Alcune indiscrezioni su chi si sfiderà a suon di musica rivelano che una delle concorrenti in gara dovrebbe essere l’amatissima Maria Bouzas, l’attrice che nella soap Il Segreto veste i panni di Donna Francisca: nel caso in cui la notizia venisse confermata significherebbe che l’attrice per un po’ di tempo dovrebbe lasciare il set della serie tv spagnola. E poi ancora un altro nome in pole position è quello di Martina Stella e Simone Montedoro.