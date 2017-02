Carnevale 2017: a Cagliari le sfilate tornano alla grande!

Cagliari – Erano almeno cinque anni che nel capoluogo sardo mancava il Carnevale! Quest’anno riparte alla grande con le sfilate che fin da giovedì 23 attraverseranno le strade della città al ritmo dei tamburi della Ratantira sino al rogo di “Cancioffali”. La festa è cominciata sabato scorso con un corteo di maschere popolari nel centro storico, ma ora scende in campo anche il Comune con le sfilate del giovedì e del martedì grasso (28 febbraio) e quella della domenica. Un Carnevale diffuso che parte dalle strade più centrali e si allarga anche al Villaggio Pescatori e a San Michele con diverse iniziative, come la zeppolata all’oratorio San Massimiliano Kolbe.

«Non solo turismo, ma anche valori culturali e sociali».

Presentandone il calendario, l’assessora Marzia Cilloccu ha dichiarato che si tratta di «Un Carnevale che porta non solo turismo ma anche valori socio – culturali». Coinvolte nell’organizzazione quattro associazioni: Sa Ratantira casteddaia (Stampace), Senza Confini (Marina), Comitato di quartiere Villaggio Pescatori (Giorgino), Tra parola e musica – Casa di suoni e racconti. Si inizia giovedì con la sfilata che parte alle 17 da via del Cammino nuovo. Maschere tradizionali in prima fila per il corteo di domenica 26 da piazza Indipendenza alle 16.30 con Sa Panettera (la panettiera), Is Tiaulus (i diavoli) e tante altre figure “casteddaie“. Sempre domenica zeppolata e balli per gli over sessantacinque a San Michele. Ancora sfilata martedì 28, con il fantoccio di “Re Giorgio” che finirà in fiamme in via Santa Margherita. Si torna poi a festeggiare domenica 5 marzo con la Vespiglia a Stampace e con la Pentolaccia al Villaggio Pescatori. Dalle associazioni, intanto, la proposta di organizzare un carnevale estivo…