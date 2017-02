Caterina Balivo, look con gonna a ruota e camicetta a Detto Fatto di oggi, 22 febbraio 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, mercoledì 22 febbraio 2017. Caterina Balivo torna oggi a Detto Fatto con una nuova puntata ricca di tutorial interessanti sulla moda sposa, cucina, i consigli delle stelle e tanto altro ancora. La bella conduttrice di Detto Fatto anche oggi ha stupito con un bellissimo outfit. Il look scelto oggi da Caterina è casual chic ed è coposto da una gonna a ruota in denim lunga fin sopra il ginocchio, e da una camicetta con fantasia floreale. A completare il look sono dei sandali alla caviglia con trame traforate.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, 22 febbraio 2017.

Caterina Balivo porta i suoi capelli con un grazioso long bob di gran moda per la Primavera Estate 2017 ormai imminente. La bella conduttrice predilige piege leggermente mosse che le donano volume, ma non disdegna pieghe lisce come quella cui ha optato per la puntata di Detto Fatto di oggi, mercoledì 22 febbraio 2017.