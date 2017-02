Dance Dance Dance, le news e le anticipazioni della puntata di stasera, 22 febbraio 2017

Stasera, mercoledì 22 febbraio 2017, alle 21.10 andrà in onda su FOxLife (Sky 114) la nona puntata di Dance Dance Dance, il reality di ballo in cui sei coppie di vip si sfidano tra di loro proponendo celebri coreografie tratte da videoclip, musical o film. Dopo l’eliminazione di Tania Cagnotto, in gara con il collega e amico Giovanni Tocci, Dance Dance Dance riparte con una nona puntata incentrata sulle esibizioni singole.

Dance Dance Dance, le anticipazioni della nona puntata del 22 febbraio 2017.

Clara Alonso e Diego Dominguez, reduci dal successo al Dance Off e dall’ottima performance della scorsa settimana, ripartono dal primo posto provvisorio con 22 punti. Clara si esibirà sulle note di Single Ladies, l’intramontabile successo di Beyoncé del 2008, mentre Diego vestirà i panni di Michael Jackson sulle note di Smooth Criminal. Raniero Monaco di Lapio e Beatrice Olla sono chiamati a confermarsi davanti ai giudici dopo la buona esibizione di mercoledì scorso, valsa il secondo posto con 21,5 punti. Raniero dovrà esibirsi sulle note di Wild Wild West di Will Smith, mentre Beatrice si trasformerà in Britney Spears per ballare Womanizer.

Claudia Gerini e Max Vado sono invece costretti a recuperare terreno: ripartono dalla terza e ultima posizione con 22 punti. Claudia si esibirà sulle note di Scream & Shout di Will.i.am, mentre Max reinterpreterà You Should Be Dancing dei Bee Gees. Al termine delle performance verranno sommati i punteggi delle singole esibizioni dando vita ad una nuova classifica provvisoria. La posta in gioco è alta: un pass per la finale di Dance Dance Dance del prossimo 15 marzo.