Detto Fatto, i tutorial ed i consigli di oggi, 22 febbraio 2017: moda sposa, cucina, make up

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 22 febbraio 2017: moda sposa. Detto Fatto torna oggi, mercoledì 22 febbraio 2017, con una puntata ricca di tutorial utili ed interessanti. Caterina Balivo presenta a Detto Fatto Gianni Molaro, che anche oggi ci delizia con dei nuovi abiti da sposa della sua collezione e non solo… A Detto Fatto ospite in studio oggi 22 febbraio 2017 è Amalia, una futura sposina che vorrebbe indossare, per il suo giorno più bello, l’abito della zia Carmela, ma con qualche modifica: l’abito, infatti, è sullo stile “Biancaneve” in particolar modo per quanto riguarda il corpetto ed il décolleté, mentre la gonna è ricca di pizzi e merletti. Gianni Molaro lavora all’abito e lo rende femminile e moderno!

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 22 febbraio 2017: cucina, make up.

Detto Fatto prosegue con un tutorial di cucina. Il pasticciere Matteo Manzotti torna in trasmissione con una golosa ricetta della torta Chantilly. Si tratta di un dolce con una base di pan di Spagna e con una crema Chantilly con crema gialla e panna. A rendere maggiormente goloso il dolce sono una bagna alla vaniglia e dei frutti rossi.