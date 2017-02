Europa League, Roma-Villareal e Fiorentina-Borussia M’gladbach: probabili formazioni, diretta TV e news. Domani, giovedì 23 febbraio 2017, va in scena l’Europa League, con il ritorno dei sedicesimi di finale. Saranno due le squadre italiane impegnate in questo turno della seconda competizione europea per club: la Roma, alle 19:00 contro il Villareal, e la Fiorentina alle 21:05 contro il Borussia Moenchengladbach. I giallorossi hanno sconfitto gli spagnoli per 4-0 nel match d’andata al Madrigal, grazie al gol di Emerson Palmieri e alla tripletta di Edin Dzeko. Impegno agevole quindi per la squadra di Luciano Spalletti, intenzionato a far giocare alcuni componenti della rosa che hanno trovato meno spazio in questa stagione.

Juan Jesus e Veramaelen potrebbero partire dall’inizio in difesa, così come Paredes a centrocampo, dopo l’ottima prova contro il Torino. Anche Mario Rui, Stephan El Shaarawy e Francesco Totti sono candidati a giocare titolari. Scalpita Perotti, che nelle ultime giornate a perso posizioni nella gerarchie del suo allenatore. Turno di riposo per Salah e per Nainggolan, decisivi con i loro “strappi” offensivi nelle ultime gare. Il Villareal proverà a fare l’impresa o, quanto meno, ad uscire a testa alta da una competizione nella quale era arrivato in semifinale lo scorso anno.

Partita più delicata invece per la Fiorentina, che può comunque contare sull‘1-0 dell’andata in Germania segnato da Federico Bernardeschi, con una splendida punizione. All’Artemio Franchi Paulo Sousa schiererà la formazione migliore, per mettere in cassaforte la qualificazione in una competizione a cui la società Viola tiene molto. Eliminati dalla Coppa Italia e lontani dalla zona europea in campionato, i viola punteranno tutto sull’Europa League. La squadra di Sousa a centrocampo ha molta qualità e grazie alla fame dei loro giovani (Bernardeschi e Federico Chiesa in primis).

In caso di qualifficazione, potrebbe essere una delle outsider più pericolose in questa competizione. La Fiorentina giocherà quindi con il collaudato modulo 3-4-2-1: Chiesa e Oliveira agiranno sugli esterni, Badelji e Vecino a centrocampo. Torna Bernardeschi, dopo la squalifica che gli ha impedito di scendere in campo in Milan-Fiorentina. I tedeschi del Borussia si affideranno ai loro giovani talenti (T. Hazard, Dahoud) per provare a ribaltare il risultato dell’andata. Diretta TV: entrambe le partite saranno trasmesse sui canali Sky Calcio; TV8 trasmetterà in chiaro Fiorentina-Borussia M’gladbach.