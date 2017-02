Gigi D’Alessio riparte con Made In Sud!

Made in Sud 2017 anticipazioni e news – Gigi D’Alessio si mostra alquanto rincuorato nell’annunciare il suo nuovo ruolo di conduttore di Made in Sud: «Non ci sarà una giuria di qualità. Il che mi conforta moltissimo». Tale il sollievo – allusivo alle polemiche sanremesi – di Gigi D’Alessio, nel presentare il suo impegno televisivo: la conduzione, da mercoledì 8 marzo 2017 in prima serata su Rai2, dello show comico di punta della rete.

«Il pubblico per me è l’unica e vera giuria di qualità!» Made in Sud 2017 anticipazioni e news

Secondo le anticipazioni e news di Made in Sud il cantautore continua: «Se dovessi tornare a Sanremo m’informerei prima su chi è che giudica. E comunque lascerei il giudizio finale al pubblico, che per me è l’unica, vera giuria di qualità». In ogni caso il nuovo album di Gigi D’Alessio esce venerdì prossimo nel giorno del suocinquantesimo compleanno e prende il suo titolo proprio dalla data di nascita del cantautore – 24.02.1967 – che ha definito il nuovo impegno «come quello del vigile urbano, che regola il traffico dei comici che si alternano nello show». Con al fianco Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci, D’Alessio presenterà, si offrirà ai siparietti comici, canterà canzoni proprie e del repertorio napoletano duettando con gli ospiti, «che mi piacerebbe fossero Paoli, Mannoia, Meta».