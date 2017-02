Guida tv: i programmi tv su Rai, Mediaset e La7 di giovedì 23 febbraio 2017!

Guida tv completa di giovedì 23 febbraio 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda giovedì sera, 23 febbraio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la fiction Un passo dal cielo 4. Su Canale 5, invece, vedremo il film Sapore di te. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida tv di giovedì 23 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 andrà in onda la ficion con Daniele Liotti Un passo dal cielo 4. Emma, intanto, è in coma, e Francesco non la lascia un attimo: rimane sempre al suo capezzale. Eva è partita, e Vincenzo, convinto della fine della sua storia, accetta di partecipare ad un torneo di curling con Huber. Ben presto a San Candido c’è una bella notizia: Emma si è svegliata dal coma! La ragazza, però, prende una difficile decisione sulla sua vita e non vuole parlarne con nessuno, nemmeno con Francesco. Su Rai 2 verrà trasmesso il film Nemo – Nessuno escluso. Torna l’appuntamento su Rai 2 con Enrico Lucci e Valentina Petrini in cui si approfondiranno dei temi d’attualità con tanti ospiti in studio.

Su Rai 3 andrà in onda il programma di approfondimento Mi manda Rai 3. Salvo Sottile torna alla conduzione dell’amato programma con tanti ospiti e collegamenti per commentare alcuni argomenti di attualità.

La guida tv di giovedì 23 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rete 4, Canale 5, Italia 1.

Su Canale 5 vedremo il film con Ambra, Ficarra e Picone Sapore di te. Siamo negli anni Ottanta, in estate, sulla spiaggia di Forte dei Marmi. Lì alloggia la famiglia Proietti di Roma, formata da Alberto, sua moglie Elena e la lorodi 17 anni figlia Sabrina. A Forte dei Marmi c’è anche l’onorevole De Marco, che si innamora di Susy. Su Rete 4 andrà in onda il film The next Three Days. Lara viene condannata all’ergastolo per l’omicidio del suo capo. Il marito John è convinto della sua innocenza e cerca qualunque elemento che provi la sua innocenza, ma senza successo. Cresce, così, da solo il figlio di tre anni. Lara è disperata e tenta il suicidio in carcere. Non riuscendo a dimostrare la sua innocenza, John cerca di farla evadere e chiede l’aiuto di un ex detenuto…

Su Italia 1 andrà in onda, invece, il film Transporter 3. Frank Martin è impegnato in un’attività di consegna di merce illegale. Una consegna, però, si rivela altamente rischiosa e Frank rischia di perdere la vita…

Guida tv: i programmi tv di giovedì 23 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news su La7.

Giovedì sera, 23 febbraio 2017, su La7 andrà in onda Piazzapulita, trasmissione condotta da Corrado Formigli e con la partecipazione di Sabrina Guzzanti.