Isola dei Famosi 2017: il daytime di oggi, 22 febbraio 2017

Isola dei Famosi 2017, il daytime del 22 febbraio 2017: tutti i naufraghi sull’Isola delle Terre! I naufraghi si stanno preparando ad affrontare una nuova settimana sull’Isola delle Terre. Stavolta ad essere promossi e a proseguire con l’evoluzione sono tutti i naufraghi, per la gioia di Massimo Ceccherini, che prima della puntata serale di lunedì aveva espresso il proprio timore nel doverde andare sull’Isola dei Metalli: il comico toscano, sapendo cosa fosse accaduto la scorsa settimana a Samantha, che ha dovuto chiedere l’intervento del medico, aveva timore degli insetti, ma in questa settimana non ci sono non evoluti.

Sull’Isola delle Terre i due nominati Massimo e Raz cercano chiarimenti col gruppo e chiedono i motivi della nomination. Malena, intanto, si ritrova tra Moreno e Simone: nelle scorse settimane sembrava stesse nascendo qualcosa con Moreno, ma la settimana scorsa il rapper è rimasto sull’isola del Fuoco, mentre l’attrice ha seguito l’evoluzione sull’Isola dei Metalli, dove ha stretto amicizia con Simone. Cosa accadrà in questa settimana? Lo scopriremo nei prossimi daytime!