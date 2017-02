Isola dei Famosi 2017, Massimo Ceccherini si ritira: televoto annullato

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, Massimo Ceccherini abbandona l’Isola. Colpo di scena all’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12: Massimo Ceccherini ha deciso di ritirarsi! A darne la notizia è stato il sito ufficiale Mediaset de l’Isola dei Famosi, su cui si legge che Massimo ha confessato all’inviato Stefano Bettarini di essere molto provato e stanco fisicamente e di sentire tanto la mancanza della moglie. Massimo ha, così, deciso di farsi squalificare, e si è anche inoltrato in una zona off limits per i naufraghi, una zona riservata esclusivamente alla troupe televisiva. Massimo Ceccherini sembrava essere una delle anime del gruppo, sempre con la battuta pronta. Ma in comico toscano ha patito troppo la lontananza da casa, e l’ansia da nomination non lo ha di certo aiutato a trovare le forze e le energie per rimanere sull’Isola.

