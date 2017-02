Isola dei Famosi ultime news e anticipazioni su Raz Degan e Stefano Ceccherini

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 ultimissime news e anticipazioni – «Nuova nomination per Raz!» Raz Degan e Massimo Ceccherini – due naufraghi dal carattere diametralmente opposto – sono in questo momento i due leader del gruppo. Nella quarta puntata del reality, l’israeliano ha superato la nomination con Giacomo Urtis. Tuttavia Degan è stato nuovamente nominato dagli altri naufraghi e questa volta ad essere votato in nomination con lui c’è Massimo Ceccherini. In effetti nell’ultima settimana i rapporti tra l’ex modello e il comico toscano sono molto migliorati.

«Una sfida personale».

Tuttavia le news e anticipazioni de L’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 rivelano che tra i due permangono alla forti divergenze di base per quanto riguarda il modo di vivere l’Isola. Raz Degan che si è contraddistinto per essere solitario e ombroso, ha preso questa avventura molto seriamente. Più che un reality in cui inevitabilmente la presenza delle telecamere influenza il comportamento dei naufraghi, l’attore israeliano sta vivendo questo programma come una sfida personale – soprattutto verso se stesso – per mettersi in discussione e confrontarsi con i suoi limiti.

«Scintille fra Raz Degan e Giulia Calcaterra».

Una ben diversa attitudine si osserva in Massimo Ceccherini che, secondo le news e anticipazioni de L’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 , sta vivendo la sua esperienza all’Isola in maniera alquanto rilassata e spensierata. tant’è che i suoi siparietti comici sono diventati un punto di attrazione e di aggregazione per gli altri naufraghi. Nel frattempo tra il modello israeliano e Giulia Calcaterra, c’è un po’ di maretta. Nella puntata di lunedì ogni qualvolta si nominava l’ex di Paola Barale, la ex velina è apparsa piuttosto nervosa, e alle nomination ha fatto immediatamente il nome di Raz Degan. A questo punto Raz le avrebbe preso la testa tra le mani, mettendo la sua fronte contro la sua, e dicendole: «Tu non mi devi insegnare niente», per poi allontanarla bruscamente. Per la Calcaterra il comportamento aggressivo che avrebbe avuto nei suoi confronti sarebbe motivato da alcune osservazioni critiche che lei gli aveva mosso in puntata. In realtà non vi è alcun preciso riscontro di questo episodio, in quanto non è stato trasmesso alcun video che ne conferma le parole dell’ex velina. Perciò c’è chi ha dei dubbi sulla veridicità di quanto affermato da Giulia.