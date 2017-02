Moda 2017: i pantaloni in pelle scelti dalle vip. Da Carla Bruni, a Paris Hilton fino a Bella Hadid: molte vip non riescono a resistere alla tentazione di indossare un capo che viene riportato in auge ciclicamente. Stiamo parlando del pantalone di pelle. Sono tanti i brand che lo propongono nelle diverse collezioni. Aderente e sempre molto sensuale, le star ovviamente non si fanno sfuggire l’occasione di farsi fasciare nella pelle nera. Carla Bruni la vediamo ad un evento insieme al marito Nicolas Sarkozy: canta sul palco nei suoi pantaloni di pelle.

Moda 2017: il must have per il 2017, la scelta di molte vip.

A Milano Paris Hilton viene fotografata con due outfit sportivi. Mood da biker anche per Melissa Satta, in total look Diesel, che mostra il fisico perfetto vicino alla Ducati personalizzata dal brand di moda. Chiara Ferragni propone un total black sexy e carico di mistero. Anche con la pelle nera, Olivia Palermo non ci riesce proprio a non essere elegante. E’ sempre lei la più glam. A spasso per Parigi, Kendall Jenner e Bella Hadid scelgono un abbigliamento comodo ma iper-cool, tra giacca in jeans con pelo, felpa over e, ovviamente, pantaloni in pelle nera.