Moda e tendenze primavera/estate 2017: le proposte di Fendi e Fracomina per la nuova stagione!

Collezione primavera estate 2017: le proposte del marchio Fendi. La nuova collezione primavera estate 2017 firmata Fendi arriva direttamente dalla passerella!. Dalla sfilata Legends and Fairytales ecco l’ultima collezione primavera estate 2017 caratterizzata dalla sfarzosa atmosfera in pieno stile rococò. Tessuti leggeri con volant, colori di stampe fiorite su fondi scuri. Stampe anche di metropolitane su fondi chiari. Smanicati traforati. Il candore del bianco e del rosa antico vestiranno la donna della nuova collezione Fendi primavera estate 2017. I pantaloni saranno a zampa o a palazzo, lunghi o a tre quarti con stivaletti particolari in evidenza. Anche le righe saranno protagoniste, le borse invece si fanno piccole e a bauletto sempre in nuance chiare. Lo stile rococò regnerà sovrano. Romantici soprabiti in nuance tortora con ricami floreali in candido bianco vi accompagneranno nelle serate più fresche.

Collezione primavera estate 2017: le proposte del brand Fracomina.

La nuova collezione Fracomina primavera estate 2017 alterna look denim e casual per il tempo libero ad altri più formal e pensati per la cerimonia. Tra le diverse proposte sono presenti abiti dal taglio anni cinquanta con stampa floreale color lampone o abiti a righe in bianco e rosso abbinati a giacchino denim. La giacca denim con decori gioiello può essere abbinata anche a mini abito fantasia. Le nuove proposte interessano anche romantici abiti da cerimonia in celeste con applicazioni gioiello. La collezione hippie lancia proposte di maxi dress e denim e tuniche fantasia. La palette cromatica della collezione sceglie moltissimo bianco e panna, ma anche moltissime tonalità più intense come il verde acido, il verde oliva, lo zafferano e il rosso.