Riforma pensioni, oggi 22 febbraio 2017: le novità su incontro governo sindacati, fase due di riforma, pensioni anticipate, Inps, precoci

Riforma pensioni, oggi 22 febbraio 2017, le novità. Sul fronte pensioni, le ultime news vengono rilasciate dal presidente dell’Inps Tito Boeri, che in un’intervista concessa a Presadiretta che andrà in onda lunedì 27 febbraio 2017 torna a parlare di pensioni e vitalizi.”Abbiamo un problema di debito che graverà sulle generazioni future e quando si pensa davvero ai giovani bisogna pensare a questo problema. I giovani hanno questo fardello che pesa sulle loro spalle. E questo debito si è creato perché in passato sono stati concessi trattamenti pensionistici troppo vantaggiosi così ad alcune persone per finalità prettamente elettorali. Mi riferisco non soltanto l’annosa questione dei vitalizi dei politici che andrebbe affrontata una volta per tutte ma anche a tanti altri privilegi che sono stati concessi”, ha sottolineato Boeri.

“Il bilancio dell’Inps è il bilancio dello Stato, perché l’Inps eroga delle prestazioni per conto dello Stato. Questo rosso dell’Inps – ha spiegato Boeri – è già dentro alle previsioni sul debito pubblico italiano e sul disavanzo. Quello a cui bisogna guardare è il bilancio gestionale dell’Inps che è una piccolissima parte di questo bilancio, circa l’1%, ed è il costo per far funzionare questa macchina, ed è qualcosa che possiamo controllare e su cui siamo impegnati a essere sempre più efficienti”.

Inps, rateizzazione senza interessi degli oneri di ricongiunzione per i liberi professionisti.

Sul fronte oneri pensionistici ed Inps, la circolare 30 del 7 febbraio 2017 fornisce come ogni anno, le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat per l’anno precedente a quello di riferimento.Tenuto conto della variazione negativa dei prezzi al consumo per il 2016, gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del 2017 possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi.

Pensioni, decreti attuativi, incontro governo sindacati.

Le misure contenute nella legge di bilancio relative alle pensioni, sono state oggetto di discussione tra Governo e Sindacati. Il tavolo di confronto ha visto anche la discussione sui decreti sono attesi entro il 2 marzo 2017, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio. Molti i temi all’ordine del giorno del vertice tra il ministro del lavoro Giuliano Poletti e sindacati: dall’adeguatezza delle pensioni per i più giovani all’attuazione dei provvedimenti avviati con la Legge di stabilità (come l’Ape e l’aumento della quattordicesima).

Il segretario generale dello Spi Cgil Ivan Pedretti, all’esito del tavolo di confronto con il governo sulle pensioni, ha dichiarato che sono state confermate tutte le decisioni prese nella legge di bilancio, ed i decreti attuativi sono in fase di elaborazione e che saranno presentati e approvati in tempi brevi. Si è avviata la seconda fase del confronto, e sono state già messe in calendario due riunioni, una sui decreti attuativi, che si svolgerà il 1° marzo, l’altra sulla seconda fase e si svolgera il prossimo 23 marzo 2017.

A caldo, il ministro del Lavoro Giuliano Poletti dopo l’incontro con i sindacati delle varie sigle – Cigl, Cisl e Uil – in via Veneto a Roma, come riporta l’agenzia Nano Press, ha commentato la necessità di un futuro confronto a proposito della governance dell’Inps e degli altri istituti, sollecitato da Susanna Camusso: “Noi abbiamo detto in passato e ribadiamo la nostra convinzione che si debba affrontare una discussione con i sindacati sulla governance dell’Inps e lo faremo. Dovremo fare una considerazione generale e abbiamo previsto un confronto su questo”.

Inoltre ha confermato che il metodo che ha portato al verbale di intesa è sempre valido e proseguirà: “C’è un piano di lavoro condiviso” con tre appuntamenti. Il primo appuntamento, fissato il 1 marzo sarà dedicato ai decreti attuativi sull’Ape volontaria e l’Ape sociale (ovvero la fase 1). Gli altri due appuntamenti, che dovrebbero essere il 9 e il 23 marzo, riguarderanno sulla Fase 2 delle pensioni a partire dai giovani e su politiche attive, ammortizzatori e lavoro. Il ministro ha poi confermato l’impegno a far partire l’anticipo pensionistico da maggio.

Fase due del confronto governo e sindacati sulle pensioni.

La questione della previdenza ha molte articolazioni, a partire dalla riforma del sistema di calcolo contributivo. Da un lato, il sistema va adeguato alla speranza di vita e alla differenze dei lavori; dall’altro, va reso più equo e flessibile proprio per garantire un adeguato assegno pensionistico ai giovani lavoratori (per intenderci, coloro che hanno iniziato il proprio percorso dopo il 1995), contraddistinti oggi da redditi bassi e discontinuità negli impieghi. L’idea che si sta facendo strada è quella di una “pensione contributiva di garanzia”, ossia una specie di quota minima cui sommare il trattamento maturato con i contributi”.

Ulteriori dossier aperti, che dovranno tradursi entro l’11 marzo in decreti attuativi, sono l’avvio da maggio dell’Anticipo pensionistico (sia quello volontario sia il “sociale”), la facilitazione per i lavoratori “precoci” di uscire con 41 anni di contributi, la definizione delle mansioni usuranti che permettono di avere accesso all’Ape sociale o all’uscita agevolata. Infine, la previdenza complementare, che va favorita mediante misure di defiscalizzazione.

Riforma pensioni, modifica legge Fornero: le ultime dichiarazioni di Matteo Salvini.

Matteo Salvini torna a parlare di pensioni e dell’abolizione della legge Fornero. Il leader della Lega nord, che ha ricevuto il premio di “uomo dell’anno” dall’associazione degli “Amici della lirica“, ha risposto a chi gli ha chiesto a che cosa sarebbe disposto a rinunciare per stringere un’alleanza di centrodestra.”Posso rinunciare a tutto tranne che alla verità e alla coerenza”, ha replicato Salvini, prospettando flessibilità sulla proposta leghista di introduzione della flat tax, che gli esperti del Carroccio hanno indicato al 15 per cento. “E’ applicata in quaranta paesi del mondo – ha detto – ma se la facciamo al 22, ok, non mi attacco al numero”. Per quanto riguarda l’altro cavallo di battaglia leghista, il “superamento dell’euro”, potrà avvenire in maniera “ordinata”, e sarà “coordinato e studiato a un tavolo, non è un blitz dalla sera alla mattina. Questo – ha aggiunto – sono disponibile a farlo. Ma alcuni paletti vanno rispettati”, per esempio, l’abolizione della legge Fornero perché “è giusto che si vada in pensione dopo aver lavorato una vita”.

Pensioni dei parlamentari, le ultime dichiarazioni di Beppe Grillo.

Intanto sul blog di Grillo il Movimento 5 stelle è tornato a chiedere le elezioni anticipate e pensioni dei parlamentari. Voto a giugno “approvando la proposta del M5s per la legge elettorale a marzo e ad aprile sciogliere le camere”. E ha avvertito: “Se andate oltre (con le vostre beghe, con un premier invisibile, per prendervi la pensione) gli elettori se lo ricorderanno”.”La pazienza degli italiani – hanno avvertito i pentastellati – ha un limite: il limite è settembre, quando i parlamentari, dopo tutta questa farsa, si intascheranno finalmente la pensione. A quel punto la pazienza sarà esaurita. Ci sarà l’armageddon dei partiti. L’italiano vorrebbe evitare di perdere le staffe, ‘lasciatemi votare’ pensa ‘lasciatemi votare e fatemi scegliere il futuro che voglio per il Paese. Non tirate troppo la corda’. Non provocate oltre il popolo”.

Pensioni, i nuovi dati pensionistici Inps.

Crolla il numero di nuovi pensionati nel 2016: dai 570.002 del 2015 si scende a quota 443.477 dello scorso anno, con un calo del 22,2%. Gli assegni restano inchiodati a 987 euro, portando degli effetti benefici alle casse del sistema previdenziale. I dati dell’Inps contenuti nel monitoraggio dei flussi di pensionamento, elaborati dall’Adnkronos, dimostrano che riforma del sistema previdenziale, con i nuovi requisiti scattati dal primo gennaio del 2016, produce i suoi frutti.

Nel dossier si sottolinea che il 2015 è stato ‘‘un anno di staticità di tutti i requisiti”; nel 2016 ”sia i requisiti di età per la vecchiaia, sia quelli di anzianità per la pensione anticipata, sono aumentati di 4 mesi”. Per le donne, a partire dal primo gennaio 2016, è scattato un ulteriore incremento del requisito di età, richiesto per la pensione di vecchiaia, rispettivamente pari a 18 mesi per le lavoratrici dipendenti e 12 mesi per le lavoratrici autonome. Per l’assegno sociale sono cambiate le regole, con l’innalzamento di 4 mesi del requisito di età. Dall’altro lato l’Istituto di statistica ricorda che ci sono delle ‘eccezioni’ rispetto al metodo di calcolo, che si possono applicare ricorrendo all’opzione donna; inoltre ci sono i 137.095 esodati che sono rientrati nelle prime sette salvaguardie.

