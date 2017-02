Roma, dopo l’accordo sospeso lo sciopero dei taxi, ma inizia quello dei mezzi pubblici…

Roma – Dopo sei giorni di disagi per la mancanza di taxi con l’obbligo di utilizzare o i mezzi pubblici o l’auto privata, la protesta dei tassisti si ferma, giusto in tempo per dare – a chi può permettersela – un’alternativa all’uso dell’auto privata, dal momento che oggi ad incrociare le braccia saranno le categorie del trasposto pubblico. È stato infatti indetto uno sciopero di 4 ore dei mezzi pubblici. L’astensione dal lavoro, dalle 8.30 alle 12.30, è stata indetta dalla sigla sindacale Faisa Confail. Durante lo sciopero, preannuncia l’Atac, «non sono garantite le corse di autobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civita Castellana-Viterbo. Nelle stazioni metroferroviarie delle linee che resteranno eventualmente attive, potrebbe essere interrotto il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Possibili interruzioni del servizio biglietterie».

Venerdì prossimo nuovi disagi per i pendolari della Capitale.

Per venerdì – inoltre – sono previsti ulteriori disagi per il popolo dei pendolari della Capitale visto che a fermarsi stavolta sarà il Cotral. Le organizzazioni sindacali Fit Cgil, Faisa Cisal, Ugl, Sul Ct e Cambia – Menti M410 hanno indetto uno sciopero di 24 ore. Il Cotral ha preannunciato che «le fasce di garanzia saranno rispettate», ma che «il servizio di trasporto extraurbano potrà subire disagi e/o soppressioni». «Oggi i varchi delle Ztl diurne del Centro storico e di Trastevere non saranno attivi. L’accesso sarà quindi consentito anche ai veicoli privi di permesso. La decisione è stata presa dall’Amministrazione per agevolare la mobilità nella giornata dello sciopero del trasporto pubblico di 4 ore proclamato tra i lavoratori dell’Atac». Lo comunica Roma servizi per la mobilità.