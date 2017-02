Stefano De Martino, Cecilia, Belen Rodriguez, Andrea Iannone: ultime news gossip ad oggi 22 febbraio 2017…

Belen, Cecilia Rodriguez, Stefano De Martino, ultime news. La fine del rapporto tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez non ha intaccato il rapporto tra la sorella di quest’ultima e il ballerino di ‘Amici‘. A raccontarlo è stata proprio Cecilia. Al settimanale Vero, Cecilia ha raccontato: “Con Stefano ho mantenuto ottimi rapporti: è il papà di mio nipote e non ho certo divorziato da lui!”.Cecilia non ha voluto commentare la nuova relazione di Belen, legata dalla scorsa estate al pilota di MotoGP Andrea Iannone. “L’unica cosa che conta è che Belen sia felice, io non entro nel merito della sue storie d’amore”, ha detto al magazine.

Cecilia ha invece parlato del rapporto con il nipotino Santiago, ed ha rivelato: “Gli dedico il mio tempo, cerco di entrare nel suo mondo. Gioco spesso con lui e a volte vorrei che giocasse a modo mio, ma poi sono sempre io a dovermi adeguare alle sue regole”, ha raccontato. Infine Cecilia ha confermato che si trasferirà insieme al fidanzato Francesco Monte negli Stati Uniti, dove lui ha iniziato a studiare presso l’Actors Studio. “Lì c’è una cultura meritocratica diversa, ci sono altre opportunità”.