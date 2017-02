Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: Michele si divide tra Gemma e Cristina ma la sorpresa è dietro l’angolo…

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: gli sviluppi della conoscenza tra Gemma e Michele. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si volterà pagina. Dall’emozionante puntata di ieri dedicata al trono classico e alla scelta di Sonia Lorenzini e il suo Emanuele si passa alle vicende amorose di dame e cavalieri del trono over. Il consueto siparietto tra Gemma e Tina apriranno la puntata di oggi 22 Febbraio 2017. Si passa poi a parlare dell’esterna con il cavaliere Michele che si concluse con un bacio a stampo. Stando però alle ultime indiscrezioni pare che la loro frequentazione sia andata avanti, arrivando ad entrare in intimità. Intanto anche la dama Cristina è stata a Bari da Michele ed entra in studio a raccontare la sua esperienza.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: il cavaliere Michele si trova tra due fuochi.

L’atmosfera in studio comincia a riscaldarsi e il cavaliere Michele si trova ormai tra due fuochi. Saltano in discussione i messaggi di lui inviati ad entrambe, e il cavaliere è ormai attaccato da entrambe. Anche Tina si unisce al coro e afferma che il cavaliere sta usando la popolarità di Gemma solo per apparire. A nulla servono le smentite, Gemma chiude la frequentazione e Cristina fa altrettanto. Lui prova a spiegare che la sua presenza nel programma di Uomini e Donne è un gioco per darsi nuovi stimoli, ma non sa ancora scegliere tra le due dame. Ormai però è troppo tardi.