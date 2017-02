Amnistia E Indulto, Carceri E Detenuti: Tutte Le Ultime News A giovedì 23 Febbraio 2017

Amnistia e Indulto, Carceri e detenuti: le ultime news ad oggi giovedì 23 febbraio 2017. Continua il dibattito sulle carceri e sul processo penale anche se lontano dalle aule della politica. Scopriamo allora le ultime news sulla situazione carceri e detenuti ad oggi giovedì 22 febbraio 2017.

Carceri e detenuti: ultime news ad oggi 22 febbraio 2017.

A Palermo il deputato Apprendi (Pd) è stato in visita al carcere Pagliarelli. Secondo quanto riportato da palermotoday la situazione si conferma abbastanza difficile, senza riscaldamento, con docce a “giorni alterni”, pochi contatti con l’esterno, ma soprattutto mancano gli psicologi. Il grande sospetto è però quello di possibili torture tra le sbarre dopo il caso di Aldo Cucè, detenuto di 27 anni, il quale ha denunciato continue aggressioni sia fisiche che psicologiche nei suoi confronti. “Qua dentro vengo trattato come un animale, se le cose non cambiano mi ammazzo”. Il deputato ha incontrato i detenuti in rappresentanza dei 350 in sciopero della fame e sta indagando sulla vicenda.

A Sollicciano ha fatto discutere l’evasione di tre detenuti romeni. Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino i tre “avrebbero approfittato del rientro in cella. Dopo essere passati da una finestrella, si sono calati nel cortile adibito all’ora d’aria e hanno scavalcato il muro di cinta grazie a delle lenzuola arrotolate. Solita tecnica usata nel 2004 da 5 albanesi che scapparono dalla finestrella”.

