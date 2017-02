Anticipazioni Un posto al sole, le trame del 23, 24 e 27 febbraio 2017: la rivalità letteraria fra Silvia e…

Anticipazioni Un posto al sole, le trame di giovedì 23, venerdì 24 e lunedì 27 febbraio 2017 – «Le provocazioni di Alberto» – Abbiamo già visto attraverso le anticipazioni di Un posto al sole che il romanzo attribuito a Silvia sta diventando un gran successo, ma a questo punto Michele incomincia a provare verso di lei un certo fastidio e – in ultima analisi – qualcosa di più che una punta di invidia. La Graziani, durante una recente conferenza, si è attribuita dei meriti che in realtà spettavano a lui, che dopo tutto è il vero autore del romanzo… Renato prende una decisione drastica. Infatti Poggi non riesce davvero più a tollerare la presenza di Alberto – che lo provoca continuamente – a Palazzo Palladini. Tra Angela e Franco continua a regnare un clima gelido e problematico. Luca fa una brutta scoperta: il figlio della Baroni – come la donna aveva già intuito e confidato a Ornella Bruni – è diventato uno spacciatore.

«Una trappola per Alberto». Anticipazioni Un posto al sole, le trame di giovedì 23, venerdì 24 e lunedì 27 febbraio 2017

Nel frattempo le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Renato e Nadia decidono che la presenza di Palladini è diventata insopportabile, e quindi preparano un piano – una vera e propria trappola – per incastrarlo una volta per tutte. Tra Angela e Franco la situazione di distacco e indifferenza rimane stazionaria, mentre emerge il lato oscuro e a volte anche violento di Luca Grimaldi. Per finire, a Silvia non stanno proprio bene le continue critiche di Michele. Decide allora che è venuto il momento di dargli una lezione…