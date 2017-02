Antonella Clerici, il look a La prova del cuoco, oggi 23 febbraio 2017 e le ultime news!

Antonella Clerici, il look di oggi alla Prova del cuoco. La bella Antonella Clerici anche oggi sta conducendo La prova del cuoco, il programma di cucina di successo di Rai 1. Oggi per il giovedì grasso proporranno tante ricette per il Carnevale. In occasione della puntata di oggi la Clerici ha indossato una camicetta rosa/fucsia con scollo a v, un simpatico grembiule della stesa tonalità, con tante applicazioni, ed un paio di jeans blu scuro scampanati. In fatto di capelli la Clerici ha optato per uno chignon basso.

Antonella Clerici, ultime news gossip.

Antonella Clerici sta vivendo un periodo davvero felice accanto al nuovo compagno Vittorio Garrone, ed al settimanale ‘Oggi’ ha raccontato quanto questa storia sia importante per lei.”La nostra è una grande storia d’amore, tra noi c’è una passione forte e non sentiamo il bisogno di aggiungere le nozze a tutto questo. Gli amori in genere vanno così: ci si conosce, ci si fidanza, ci si sposa, si fanno figli e poi ci si lascia. Ecco, io preferisco fermarmi alla seconda tappa e godermi la complicità con Vittorio, questa vita su e giù tra Roma, Milano e Genova e le fughe d’amore che ci regaliamo per stare soli”, ha detto la conduttrice al magazine.

“Vittorio è un uomo che fa il tifo per me. In passato è accaduto che chi stava con me soffrisse il mio lavoro e la mia popolarità, e ci sta, possono essere ingombranti. Lui invece non solo comprende la serietà del mio lavoro, ma è il mio primo fan e mi aiuta ad affrontare tutto con leggerezza”, ha poi spiegato. Rapporti molto distesi anche con l’ex compagno Eddy Martens: “Le cose vanno bene, più passa il tempo, più le cose si appianano”.