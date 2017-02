Caterina Balivo, look total white con dettagli ricamati azzurri a Detto Fatto di oggi, giovedì 23 febbraio 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, giovedì 23 febbraio 2017. Caterina Balivo torna su Rai 2 con una nuova puntata di Detto Fatto, la simpatica trasmissione che ogni giorno propone tanti tutorial sulla moda, sulla cucina, sul make up, sul giardinaggio, sulla difesa personale e tanto altro ancora. Anche oggi la bella conduttrice campana sfoggia un graziosissimo outfit. L’abito scelto da Caterina oggi è total white con gonna leggermente a ruota, elastico in vita e simpatico colletto con dei dettagli ricamati azzurri. A dare un tocco rock al look sono degli stivaletti con tacco basso, portati slacciati, per un effetto sbarazzino. Il look è completato con dei graziosissimi orecchini blu a forma di nappine.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, 23 febbraio 2017.

Caterina Balivo porta i suoi capelli con un long bob di assoluta tendenza. La conduttrice ama portare i capelli sciolti, anche se spesso opta per dei raffinati raccolti. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, giovedì 23 febbraio 2017, Caterina ha scelto di portare i suoi capelli sciolti, con piega leggermente mossa.