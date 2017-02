Champions League, ottavi di finale, Porto-Juventus: il risultato finale e la cronaca. Grandissima vittoria della Juventus ad Oporto, nella partita di ieri, mercoledì 22 febbraio 2017, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions Leagaue. La squadra di Max Allegri ha superato il Porto di Nuno Espirito Santo per 2-0, grazie alle reti di Marko Pjaca e Dani Alves. L’allenatore livornese ha scelto di confermare il nuovo modulo 4-2-3-1, ma ha preferito lasciare in tribuna Leonardo Bonucci dopo la lite durante il finale di partita di Juventus-Palermo. Una scelta presa anche per dare un segnale al gruppo, in un momento di stagione così delicato.

Partenza coraggiosa del Porto, che però non riesce ad impensierire eccessivamente la retroguardia juventina ben guidata da Barzagli e Bonucci, al rientro dopo i guai muscolari delle scorse settimane. Dopo aver tenuto botta nei primissimi minuti, i bianconeri iniziano così a fare la partita sfruttando soprattutto la catena di destra. Prima Lichtsteiner e poi Cuadrado provocano l’espulsione di Alex Telles, episodio chiave della partita. Ingenuità clamorosa del difensore brasiliano ex Inter che, nel giro di un minuto, si rende protagonista di due entrate killer sui due giocatori di fascia.

Decisione ineccepibile dell’arbitro tedesco, che costringe il Porto a chiudersi in difesa con un solidissimo 4-4-1. Al 28′ Cuadrado sfiora il palo alla destra di Casillas. Al 45′ è Dybala a colpire il legno alla sinistra del portiere spagnolo, con un sinistro che meritava maggior fortuna. Nella ripresa il copione non cambia e i bianconeri attaccano costantemente. Il numero 21 argentino segna anche l’1-0, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Decisione molto dubbia. Al 66′ il Pipita Higuain sfiora il palo con un destro a giro, ma il gol ormai è nell’aria. La svolta arriva al 70′. Dopo essere entrato da appena 5 minuti, Marko Pjaca realizza il gol del vantaggio con un destro angolato che fulmina Casillas sul secondo palo.

Due minuti più tardi entra Dani Alves ed è subito 2-0: l’autore del gol è proprio il terzino brasiliano ex Barca, che raccoglie un cross del connazionale Alex Sandro, stoppa la palla di petto e batte Casillas col sinistro. I bianconeri vanno vicini al 3-0 con Khedira all’87’, ma il tedesco non c’entra la porta dopo una bella combinazione con Higuain e Pjaca. È stato importante per i bianconeri segnare due gol fuori casa e non subire quasi nulla, nonostante l’assenza di Bonucci. E’ la vittoria di Allegri, allenatore da sempre discusso, ma lucido e carismatico. Il gioco migliora, il nuovo modulo sta convincendo sempre di più e la rosa profonda sta dando i riscontri aspettati. Ora i tifosi juventini sognano davvero.