Detto Fatto, i tutorial ed i consigli di oggi, 23 febbraio 2017: abiti di Carnevale, cucina, tagli capelli!

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 23 febbraio 2017: abiti da Carnevale, cucina. Detto Fatto torna oggi, giovedì 23 febbraio 2017, con una nuova, simpatica puntata ricca di tutorial e rubriche. Caterina Balivo dà il via alla trasmissione e presenta Silvia Nobili, che oggi propone dei graziosi modelli che i nostri bambini possono indossare in occasione del Carnevale. Silvia propone un modello da pirata ed uno da Trilli Campanellino, ma la giovanissima ospite Gloria non ha dubbi: vuole il vestito da piratessa! Detto Fatto prosegue con Giulia Tacchini e Giulia Maffei, che oggi ci parlano dell’entomofagia, un regime alimentare che vede protagnoisti gli insetti. Le due tutor preparano un piatto molto innovativo: le pappardelle con la farina di grilli!

Detto Fatto, i tutorial del 23 febbraio 2017: tagli e colorazioni capelli.

A Detto Fatto torna Paolo Venuta, che oggi dona un nuovo taglio di capelli ed una nuova colorazione alla sua ospite, che aveva un biondo pagliericcio. Paolo inizia con il colore: si tratta di bellissime sfumature arcobaleno sui toni dell’indaco, del viola e del rosa, e per quanto riguarda il taglio di capelli sceglie un undercut di estrema tendenza con generoso ciuffo frangia laterale sulla fronte. Caterina credeva che l’undercut fosse una tendenza degli anni scorsi, mentre Paolo ci spiega che è quanto mai attuale, basti pensare che star quali Kristen Stewart, Michelle Williams ed ELodie lo sfoggiano con successo.