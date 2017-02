Francesco Gabbani e Dalila Iardella, ultime news gossip ad oggi 23 febbraio 2017!

Francesco Gabbani e Dalila Iardella, ultime news. Per Francesco Gabbani, il cantautore toscano diventato una star dopo la vittoria all’ultimo Festival di Sanremo con la canzone ‘Occidentali’s Karma‘, è un periodo molto positivo, sul piano personale e su quello professionale. Gabbani ha dichiarato pubblicamente il grande amore per la sua fidanzata Dalila Iardella, che nella vita fa la tatuatrice. Il cantante, che ha confessato di non volere che la sua dolce metà gli faccia tatuaggi sul corpo, ha reso noto di non concepire neppure lontanamente l’idea del tradimento.

Francesco Gabbani si racconta al settimanale “F”.

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale ‘F‘ ha affermato: “Sono molto fedele, per me è automatico. Se condividi un rapporto con qualcuno deve essere basato sulla fiducia reciproca”.

Intervistato di recente dal settimanale ‘DiPiù‘ ha aveva anche ribadito ancora una volta di essere profondamente innamorato e di non poter immaginare il futuro senza la sua Dalila la quale ricambiando completamente lo stesso sentimento!