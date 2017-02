Guida Tv, i programmi tv su Rai, Mediaset e La7 di venerdì 24 febbraio 2017

Guida tv completa di venerdì 24 febbraio 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda venerdì sera, 24 febbraio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in ondail varietà Standing Ovation. Su Canale 5, invece, vedremo la fiction Amore pensaci tu. Vediamo la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

Su Rai 1 andrà in onda il varietà Standing Ovation. Per cinque serate vedremo Antonella Clerici che farà esibire, insieme ad i genitori, dei ragazzi dagli 8 ai 17 anni. Le esibizioni si svolgeranno davanti ai giurati Loredana Bertè, Nek e Romina Power, ed inoltre ci sarà un pubblico di 300 persone che, insieme alla giuria, esprimerà la propria preferenza. Su Rai 2 verrà trasmesso La porta rossa, nuova fiction di Rai 2 con Lino Guanciale e Gabriella Pession.

Su Rai 3 andrà in onda il film Fuocoammare, un film – documentario. Samuele Pucillo ha 12 anni e vive sull’isola di Lampedusa. Sull’isola, intanto, avvengono diversi salvataggi a mare: i migranti arrivano in Italia su barconi stracarichi, vengono imbarcati sulle navi e poi vengono condotti a terra.

Su Rete 4 vedremo il programma di approfondimento Quarto Grado. Tornano Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero con le indagini su alcuni casi di cronaca e di attualità. Su Canale 5 andrà in onda la fiction Amore pensaci tu, serie tv che racconta le storie di quattro papà a tempo pieno. Luigi è impegnato con la famiglia e per questo, al cantiere, affida a Chiara più responsabilità. Jacopo, intante, ce la mette tutta per riconquistare Elena, ma Chiara sembra essere attratta da Jacopo.

Su Italia 1 vedremo ll film 47 Ronin. Kai si unirsce ad un gruppo di ronin al cui comando è Kuranosuke Oishi. Il capo dei ronin cerca vendetta nei confronti di Lord Kira, che ha fatto uccidere il loro signore…

Venerdì 24 febbraio 2017, su La7 andrà in onda la nuova edizione del varietà Eccezionale veramente. Il varietà quest’anno è condotto da Francesco Facchinetti. Confermate le partecipazioni di Diego Abatantuono, Selvaggia Lucarelli e Paolo Ruffini.