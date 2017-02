Isola dei Famosi 2017, il daytime di oggi, 23 febbraio 2017

Isola dei Famosi 2017, il daytime del 23 febbraio 2017: Massimo Ceccherini si ritira. Nuove vicende appassionano i seguaci del L’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12. Massimo Checcherini è rimasto deluso dalla nomination, ed in particolar modo dal voto ricevuto da Moreno, che credeva suo amico. Moreno si difende dicendo che è stato l’intero gruppo a nominare Massimo e Raz, è che quindi i nominati dovrebbero confrontarsi con tutti i naufraghi. Per Massimo forse questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: l’attore toscano da settimane lamenta la nostalgia di casa, e a Bettarini ha spiegato di essere molto stanco e provato fisicamente. Per questo, Massimo Ceccherini ha deciso di ritirarsi dall’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12!

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, Raz il solitario…

I problemi tra i naufraghi sono tanti, e Samantha prova a fare qualche passo per portare l’armonia, approfittando del fatto che, questa settimana, i naufraghi si trovano tutti insieme sull’Isola delle Terre. La showgirl prova a stabilire delle regole di convivenza, ma non incontra il consenso di tutti: Raz, infatti, annuncia di voler proseguire l’avventura sull’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 da solo, e a prova di ciò si allontana subito dal gruppo per costruire una capanna.