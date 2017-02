La prova del cuoco: le ricette e le sfide di giovedì grasso 23 febbraio 2017

La prova del cuoco, ricette e sfida di oggi 23 febbraio 2017. E’ in arrivo una nuova puntata de La prova del cuoco, in onda su Rai 1 a partire dalle ore 11.50.Al timone del programma ci sarà come sempre Antonella Clerici. Oggi è giovedì Grasso e presumiamo che le ricette proposte siano principalmente ispirate alla festività del Carnevale. Nella puntata andata in onda ieri era proseguita la consueta sfida del Campanile, che aveva visto fronteggiarsi il team del Friuli con quello del Lazio. Ancora una volta a trionfare erano stati i campioni in carica del Friuli. Quali saranno le ricette di oggi 23 febbraio 2017? Quale sarà l’esito della sfida tra il team del peperone ed il team del pomodoro nella gara dei cuochi? Non ci resta che seguire una nuova puntata de La prova del cuoco per scoprirlo!