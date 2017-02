Moda, tendenze primavera/estate 2017: le proposte dei brand Desigual e Twin Set

Collezione primavera estate 2017: le vivaci proposte del brand Desigual. L’ arrivo della primavera estate 2017 già si respira nell’aria e cresce il desiderio di indossare abiti leggere e vestirsi di colore per abbandonare i grigiori invernali. Voglia di sole, di mare e di vacanza che porta il buonumore anche nella scelta di indossare un’ampia varietà di colori. Il brand Desigual propone vestiti lunghi estivi con stampa nei toni del blu e dettaglio di pizzo. Pantaloni aderenti da donna con stampa mimetica e molto trendy: un must per questa primavera-estate!. Altre e vivaci proposte sono le camicie blu con stampa motivo cachemire e i vestiti smanicati con una stampa etnica ispirata ai colori della Turchia.

Collezione primavera estate 2017: le eleganti proposte del brand Twin Set.

Per la nuova collezione il brand Twin Set propone eleganti abiti lunghi in georgette di viscosa con intarsi effetto color block, allacciatura all’americana con nastrino in tessuto e nappe al fondo e maxi balza al busto. Altra proposta sono gli abiti tuniche in tessuto bouclé con frange a contrasto e fondo con doppia balza in pizzo macramé, collo a V, maniche corte e tuniche ricamate a mano in paillettes di diverse dimensioni effetto righe, girocollo e spalle larghe.