Oscar 2017 le anticipazioni e le news: quali saranno i trionfatori nella Notte delle Stelle?

Oscar 2017 anticipazioni e news – «A giochi già fatti…» – I giochi ormai sono fatti – tutti i 6.687 membri dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences hanno già votato – e presto conosceremo i vincitori della notte delle stelle, che quest’anno sarà condotta per la prima volta da Jimmy Kimmel. Ma quali sono le anticipazioni sui probabili vincitori del premio che chiude ufficialmente la stagione cinematografica 2016? Con ben quattordici candidature – solo “Eva contro Eva” nel 1950 e “Titanic” nel 1997 hanno fatto altrettanto bene! – è La La Land la pellicola che si appresta ad essere protagonista assoluta della cerimonia di premiazione!

«La La Land sarà il film dei record?» – Oscar 2017 anticipazioni e news

Infatti le anticipazioni e news della notte degli Oscar rivelano che – mentre i rumor danno per certi i premi per il miglior film e per la miglior regia a Damien Chazelle – ci si chiede quante altre statuette il musical riuscirà ad aggiudicarsi. Certo, gli undici Oscar di “Ben Hur”, “Titanic” e “Il signore degli anelli – Il ritorno del re” sembrano un muro invalicabile, dato che è difficile che il protagonista Ryan Gosling riesca a superare il favorito Casey Affleck (“Manchester by the Sea”), vincitore di tutti i premi della critica e del Golden Globe, o Denzel Washington (“Fences – Barriere”), che ha sorpresa si è guadagnato con questa interpretazione il suo primo premio da parte dello Screen Actors Guild, il sindacato degli attori americano. Potrebbe invece farcela la protagonista femminile di “La La Land”, Emma Stone, che tuttavia dovrà vedersela con Isabelle Huppert: con “Elle”, l’attrice francese potrebbe ottenere un riconoscimento alla sua straordinaria carriera più che meritato!