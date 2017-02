Riforma pensioni, oggi 23 febbraio 2017: le novità su pensioni anticipate, Ape, Inps, fase due di riforma, precoci, aspettativa di vita

Riforma pensioni, oggi 23 febbraio 2017, le novità. Dopo l’incontro tra governo e sindacati sul fronte riforma pensioni, il ministro Giuliano Poletti e i leader di Cgil, Cisl e Uil hanno programmato un calendario serrato di incontri con cui chiudere la fase uno, quella che vedrà entro maggio il varo dei decreti attuativi sull’Ape, Ape social e altro e aprire la fase due, quella che si concentrerà sulle future pensioni dei giovani, sul lavoro di cura delle donne e sulle aspettative di vita. L’obiettivo è non solo verificare la corretta attuazione e il rispetto della tempistica dell’Anticipo pensionistico ma anche affrontare temi delicati come quelli degli ammortizzatori sociali, del lavoro, voucher compresi, e soprattutto della cosiddetta “fase 2”, già messa nero su bianco nel verbale d’intesa dell’autunno scorso siglato da esecutivo e Cgil, Cisl e Uil.

Governo e sindacati sono pronti ad aprire anche il cantiere per quello che riguarda gli ammortizzatori sociali e le situazioni di crisi complesse. Così, con la stessa metodologia applicata nel confronto precedente, governo e sindacati si ritroveranno il 1 marzo prossimo per una verifica nel merito dei decreti attuativi previsti dalla legge di bilancio su cui Cgil, Cisl e Uil hanno oggi consegnato un documento che sarà al centro della discussione.

Riforma pensioni, il 23 marzo 2017 al via la seconda fase di confronto tra governo e sindacati.

La fase due della riforma delle pensioni prenderà il via il 23 marzo, e avrà come tema principale quello delle future pensioni dei giovani mentre il 9 marzo sarà la volta del tavolo di confronto sugli ammortizzatori sociali, le politiche attive del lavoro e il ruolo dell’Anpal nonchè dell’avviso comune che sindacati e Confindustria firmarono nel settembre scorso per la gestione dell’occupazione delle aree di crisi. “Abbiamo riavviato il confronto sulla previdenza e predisposto un piano del lavoro condiviso per affrontare tutti i problemi a partire però da una premessa politica: il metodo utilizzato sarà lo stesso che ci ha portati all’accordo sulle pensioni la volta scorsa. Confronti politici e istituzionali con cui fissare i pilastri essenziali del lavoro alternati a tavoli tecnici per approfondire più puntualmente i temi”, ha spiegato il ministro Poletti.

Sul fronte riforma delle pensioni, Governo e sindacati hanno deciso di proseguire lungo il solco già tracciato lo scorso anno per definire il pacchetto Ape, quattordicesime e cumulo, poi confluito nell’ultima legge di Bilancio. Molti temi sul tavolo, dall’adeguatezza delle pensioni per i più giovani all’attuazione dei provvedimenti avviati con la Legge di Bilancio. Come l’aumento della quattordicesima alle pensioni basse, o l’Anticipo pensionistico, lo strumento previdenziale per andare in pensione di vecchiaia con 3 anni e 7 mesi di anticipo, su cui Poletti conferma l’impegno «a renderlo utilizzabile a partire da maggio». Per il 1 marzo è fissato il prossimo tavolo sui decreti attuativi relativi alla Ape social e volontaria. Nel confronto sarà dato spazio anche “al tema della governance dell’Inps e Inail”.

Fase due di riforma delle pensioni, occhi puntati sulla previdenza complementare.

Un altro punto cardine del confronto sulla “fase 2” sulle pensioni, come sottolinea Il Sole 24 Ore, sarà quello della previdenza integrativa. Governo e sindacati cercheranno di orientare la rotta sulla base di tre coordinate: la riduzione dell’attuale aliquota fiscale che grava sui fondi pensione, l’individuazione di un meccanismo per incrementare il numero delle adesioni e l’omogenizzazione della tassazione sulle prestazioni di previdenza complementare a carico dei dipendenti pubblici e di quelli privati.

Incontro governo-sindacati sulle pensioni: la soddisfazione dei sindacati.

Dopo il nuovo confronto sulle pensioni, molto soddisfatti si sono mostrati i sindacati. “È stato un incontro metodologico ma importante – spiega la leader della Cgil Susanna Camusso – perché’ di rinvio in rinvio non si iniziava mai la discussione. Abbiamo definito come chiudere la fase 1 con la stesura dei decreti applicativi delle norme contenute nella legge di bilancio e abbiamo definito una serie di incontri su pensioni e lavoro” che si dovrebbero tenere il 9 e il 23 marzo. “Abbiamo sottolineato – prosegue- come il tema della governance dell’Inps debba trovare una soluzione e il ministro sia impegnato a dare una risposta”. Per la leader Cisl Annamaria Furlan “è stato confermato il metodo che ci ha portato al verbale di accordo, un metodo positivo e vincente”. Per il leader della Uil Carmelo Barbagallo siamo di fronte ad una tabella di marcia che ha una “velocità decente visto il panorama politico”.

Inps, ultime novità: il Civ non approva il bilancio preventivo per il 2017.

Sul fronte Inps, intanto, continuano le frizioni all’interno dell’Istituto della previdenza, dove il Consiglio di indirizzo e vigilanza (Civ) non ha approvato il Bilancio preventivo per il 2017, “non rinvenendo nello stesso l’attuazione degli indirizzi a suo tempo dati”. L’organismo è interno all’Inps e “predispone le linee di indirizzo generale e gli obiettivi strategici” dell’Istituto: è composto da 22 membri, designati dai sindacati, dalle organizzazioni datoriali e dei lavoratori autonomi. In una nota sottolinea che “i documenti che rappresentano il Bilancio preventivo evidenziano carenze di risposte da parte dell’Istituto su punti rilevanti (ad esempio crediti contributivi, patrimonio immobiliare) oggetto di osservazioni anche da parte del Collegio dei sindaci e da ultimo del ministero del Lavoro, che non consentono al Civ di dare un giudizio positivo”.

Il Civ, al quale compete per legge l’approvazione del bilancio, ricorda ancora il comunicato, “ha espresso da tempo inviti formali e informali agli organi di gestione a fornire tutti gli elementi utili per superare le criticità rilevate. Pur restando garantite dallo Stato le prestazioni poste a carico dell’istituto”, conclude la nota, “è evidente che una gestione del bilancio che presenti un andamento negativo del patrimonio deve essere oggetto di adeguata ed immediata attenzione”.

Pensioni, precoci, quota 41, ultime novità.

Sul fronte pensioni dei lavoratori precoci e quota 41, Lella Pala del gruppo Facebook Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti, richiama l’attenzione sulla petizione lanciata sul sito Change.org, per rilanciare la proposta di legge di Cesare Damiano, che prevede peraltro per i precoci la quota 41 senza penalizzazioni: “Un click per i 41, ma non solo il Ddl 857 si rivolge anche a coloro che hanno 62 anni di eta’ e 35 di contribut , un disegno di legge condivisa da tutti ma ferma in parlamento da 4 anni con le sue 50.000 firme già raccolte e consegnate. Una legge che va bene per noi e per i nostri giovani, una validissima alternativa alla legge attuale. Si affermava addirittura senza costi aggiuntivi.

Ieri e’ stata una giornata importante, essere invitati in trasmissioni televisive nazionali, parlare con le più alte cariche dello Stato !!! Avere visibilità è importante! Siamo a quota 28.880, facciamo sentire che il gruppo e’ compatto e unito verso un unico obiettivo, oggi è la giornata giusta per arrivare e SUPERATE le 30.000 firme .Possiamo farcela , cliccate sull’immagine di uno dei tanti cappellini rossi con la scritta 41 e seguite, buon voto a tutti !! Nella giornata di ieri hanno firmato 600 persone”.

Pensioni ed aspettativa di vita.

Sul capitolo aspettativa di vita e le sue ripercussioni sul piano sociale, uno studio pubblicato su Lancet, ha evidenziato come le donne sudcoreane saranno le prime al mondo a raggiungere un’aspettativa di vita oltre i 90 anni entro il 2030, un traguardo che per molti anni era stato ritenuto impensabile da parte dei ricercatori. Anche altri Paesi si avvicineranno a questo traguardo di longevità, come per esempio Francia e Giappone dove l’aspettativa del sesso femminile raggiungerà gli 88 anni di vita nel 2030. “Molti ricercatori ritenevano che l’aspettativa di vita non avrebbe mai superato i 90 anni”, ha spiegato uno degli autori Majid Ezzati, professore all’Imperial College di Londra.

Anche se definisce il progresso di un Paese e di un popolo, l’aumento dell’aspettativa di vita pone sfide enormi per il sistema sanitario e i servizi sociali e richiede anche una revisione dell’età pensionabile. “E’ importante che vengano messe in campo politiche per sostenere la crescente popolazione anziana”, avverte Ezzati. “Le implicazioni sociali di questo cambiamento probabilmente influenzeranno anche pensioni e età pensionabile”.

Per quanto riguarda l’Italia lo studio piazza la popolazione femminile al settimo posto della classifica nel 2010, con un aspettativa di vita intorno agli 85 anni, appena sotto la Corea del Sud e sopra il Canada. Per il 2030 si registra un lieve incremento, con 87 anni, e l’Italia resta entro la top 10, al nono posto, scavalcata, però, da Slovenia e Portogallo

