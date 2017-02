Tagli capelli corti e medi e colorazioni primavera/estate 2017: le tendenze delle dive!

Tagli capelli corti e medi primavera estate 2017. Bellissimi look e tagli di capelli per la primavera estate 2017 vengono sfoggiati dalle dive di Hollywood. Nuova immagine di grande effetto per la bella cantante Katy Perry, che ha dato un taglio ai lunghi capelli, per scegliere un taglio medio corto, un caschetto corto, portato spesso con styling wavy o con estrose acconciature raccolte.

Tagli e colorazioni di tendenza primavera estate 2017.

In fatto di colorazioni di capelli, la bella Katy abbandona il nero corvino, che aveva scelto come nuamce per i propri capelli ormai già da tempo, per scegliere una colorazione biondo chiarissimo, che mette in risalto gli splendidi occhi chiari della cantante e la sua carnagione di porcellana.

Katy Perry ultime news gossip.

Secondo le ultime news godssip, Katy Perry avrebbe usato lo studio di registrazione per superare la sua ‘depressione’ dopo le ultime elezioni americane. La cantante, che è stata una forte supporter della candidata Hillary Clinton durante la campagna elettorale del 2016 per la Casa Bianca, ha ammesso di aver canalizzato la sua delusione nella musica e di aver partorito il brano ‘Chained to the Rhythm‘.”E’ successo dopo le elezioni e io ero tipo depressa, sapete, non volevo assolutamente scrivere una hit da discoteca”, ha spiegato.”Mi dicevo, ‘Come si può scrivere una canzone da discoteca quando il mondo va in malora?’. Ed è stato un buon esercizio per scrivere una canzone che all’inizio sembra molto divertente, ma credo che più la si ascolta, più emerge un significato più profondo”.