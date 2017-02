Tagli capelli corti e pixie primavera/estate 2017, tutte le novità dalle stars dello spettacolo

Tagli di capelli corti, pixie e look vip primavera/estate 2017. Per la nuova stagione le bellissime attrici e showgirl dello spettacolo scelgono dei look e dei tagli di capelli più pratici e sbarazzini, come la futura mamma Roberta Giarrusso, che da molto tempo predilige i tagli di capelli corti e i pixie cut. La Giarrusso sceglie un taglio di capelli più corto sulla nuca e con ciuffo abbastanza lungo davanti. In fatto di colorazione capelli opta per un castano scuro. Nelle ultime foto pubblicate su Instagram, la bella Roberta appare sorridente e raggiante per la prossima maternità.

Roberta Giarrusso, ultime news gossip.

Roberta Giarrusso vive un periodo felice ed è davvero entusiasta. Lei ed il compagno Riccardo Pasquale, infatti, non vedono l’ora di diventare genitori. La gravidanza dell’attrice dovrebbe concludersi a giugno, quando verrà alla luce Giulia. Roberta spiega al settimanale Diva e Donna i motivi della scelta di questo nome:”E’ un nome che mi porta fortuna e piace a entrambi. In molti ruoli ho avuto quel nome e mi ha sempre ispirato l’idea di una donna forte e sensibile, come vorrei fosse mia figlia”.

La bella Roberta ha rivelato al settimanale che è stato Riccardo a volere inizialmente mettere su famiglia: “E’ stato Riccardo a chiedermi di avere un figlio. Io ero spaventata. In realtà, è venuto tutto naturale, mi sono solo lasciata andare a vivere la nostra storia d’amore che è stata un colpo di fulmine”, ha rivelato.